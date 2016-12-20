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Налоговый кодекс КР (новая редакция): кот в мешке для бизнеса?

Время проведения: 21 декабря, 09:00

6 декабря этого года в Минэкономики КР состоялась презентация новой редакции проекта Налогового кодекса страны. К сожалению, самый главный финансовый  документ разрабатывался без учета мнения общественных организаций, представляющих интересы бизнеса, и без проведения анализа регуляторного воздействия.

 

Более того, на обсуждение Кодекса и внесение изменений отведен всего лишь месяц со дня презентации. Этого явно недостаточно на фоне растущего кома критических замечаний и возражений. Как быть?

 

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Сергей Пономарев –президент Ассоциации рынков и бизнеса в КР,

 

Аскар Садыков –исполнительный директор МДС КР,

 

Нурлан Мусуралиев – вице-президент Торгово-промышленной палаты КР,

 

Айжан Сатыбекова – эксперт,

 

Руслан Ахматбек – исполнительный директор Ассоциации молодых предпринимателей КР,

 

Гульнара Ускенбаева – президент Ассоциации поставщиков КР,

 

Дамира Долоталиева – председатель ЦК профсоюза работников рынков.

 

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