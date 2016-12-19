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Пресс-конференции
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Один донос - и вы в тюрьме

Время проведения: 20 декабря, 09:00

По ходатайству 300 дольщиков руководитель стройкомпании «ОППС Строй», находящийся под следствием, был отпущен под домашний арест для завершения строительства.

И действительно, на объекте сразу начались работы, но ситуация неожиданно резко изменилась… 

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Руслан Хамдамов - глава «ОППС Строй»,

 

Турсунбек Акун - правозащитник,

 

Рустам Абдурауфов– адвокат,

 

представители активной группы дольщиков. 

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