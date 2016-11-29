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Пресс-конференции
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О ситуации на рынке «Дордой» и оперативном решении возникших технических проблем

Время проведения: 30 ноября, 08:00

Администрация рынка проинформирует о решении возникших технических проблем, а также о мерах по укреплению навесов и крыши на отдельных участках торгово-рыночного комплекса. На все про все понадобится всего несколько дней, так как работы ведутся круглосуточно 

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Сергей Пономарев – глава Ассоциации рынков и бизнеса КР,

 

Дамира Дооталиева – председатель профсоюза ТРК «Дордой»,

 

Бурул Арпачиева – гендиректор «Алкан базары».

 

 

 

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