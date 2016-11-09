RSS
facebookfacebookgoogale+
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 18:18
НОВОСТИ ДНЯ:
Пресс-конференции
A [-] размер текста [+] A

Многострадальный Закон КР «О недрах»: каждое изменение (2012 г., 2014 г., 2016 г.) – шаг назад от интересов государства. Не пора ли остановиться?

Время проведения: 10 ноября, 08:00

Государственное управление горной отраслью – самым главным народным богатством Кыргызстана - регулирует Закон «О недрах». Характерно, что с 2005 года данный закон неоднократно «обогащался» изменениями и дополнениями, но всякий раз не в пользу государства.

 

Сейчас парламент  КР рассматривает внесение очередных поправок в отдельные статьи закона. И снова не в пользу государства.

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Орозбек Дуйшеев – председатель Ассоциации горнопромышленников и геологов КР,

 

Дуйшенбек Камчибеков - горный инженер, д.т.н.,

 

Кушбакалы Тажибаев -горный инженер, д.т.н.,

 

Гани Асаналиев – горный инженер-обогатитель, экс-депутат ЖК КР.

 

версия для печати