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Почему премьер–министр «не замечает» вопиющий коррупционный факт?

Время проведения: 9 ноября, 08:00

Признаемся, пока государство не очень успешно в борьбе с коррупцией. Наверное, поэтому отдельные высокопоставленные чиновники принимают такие дорогие знаки внимания, как авто Lexus 570.

 

Представители ОО «Общество против  коррупции» возмущены этим фактом, а также полным  бездействием главы правительства. Они подготовили исковое судебное заявление на правительство и готовы действовать решительно.

 

В пресс-конференции принимают участие

 

Манас Кадыров – глава ОО «Общество против коррупции» и члены общества.

 

 

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