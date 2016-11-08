Почему премьер–министр «не замечает» вопиющий коррупционный факт?

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Признаемся, пока государство не очень успешно в борьбе с коррупцией. Наверное, поэтому отдельные высокопоставленные чиновники принимают такие дорогие знаки внимания, как авто Lexus 570.
Представители ОО «Общество против коррупции» возмущены этим фактом, а также полным бездействием главы правительства. Они подготовили исковое судебное заявление на правительство и готовы действовать решительно.
В пресс-конференции принимают участие
Манас Кадыров – глава ОО «Общество против коррупции» и члены общества.