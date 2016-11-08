Зачем «потеряли» Конституцию КР и где она сейчас бережно хранится

Время проведения: 8 ноября, 08:30 Известный общественный деятель Токтайым Уметалиева предоставит СМИ документальные подтверждения о местонахождении «пропавшей» Конституции КР и раскроет цели и механизм продуманной пропажи. В пресс-конференции принимает участие Токтайым Уметалиева – общественный деятель.