Круглый стол «Нацбезопасность Кыргызстана: о реальной ситуации без полутонов»

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Система обеспечения национальной безопасности - единственная система, узлом связывающая все силовые структуры. Каково ее нынешнее состояние? Способна ли она адекватно реагировать на такие вызовы, как международный терроризм, религиозный экстремизм и наркоэкспансия. Насколько эффективно работает система превентивных мер?
Словом, речь на очередном заседании круглого стола пойдет о современных вызовах и угрозах и мерах противодействия им. Эксперты также не оставят без внимания проблему так называемого конфликтного треугольника Узбекистан – Таджикистан - Кыргызстан.
В дискуссии принимают участие:
Темир Джумакадыров - секретарь Совета обороны КР,
Абдиль Сегизбаев - председатель ГКНБ КР,
Джоомарт Бошкоев – председатель Совета ветеранов органов госохраны, ветеран органов безопасности,
Муратбек Иманалиев - экс-министр иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол,
Аликбек Джекшенкулов - экс-министр иностранных дел КР, Чрезвычайный и Полномочный Посол,
Алик Орозов - экс-секретарь Совета безопасности КР, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол в Пакистане, ветеран органов безопасности,
Марат Иманкулов – экс-секретарь Совета безопасности, ветеран органов безопасности,
Артур Медетбеков – бывший первый заместитель председателя ГКНБ, ветеран органов безопасности,
Досмир Узбеков - бывший первый заместитель председателя ГКНБ, ветеран органов безопасности, к.п.н.,
Эрик Асаналиев - Чрезвычайный и Полномочный Посол, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол в Таджикистане и Беларуси, ветеран органов безопасности,
Талант Разаков - эксперт в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, ветеран органов безопасности,
Таалайбек Джумадылов - ветеран органов безопасности,
Данияр Мурадилов – эксперт-теолог.
Модератор - Шамшыбек Медетбеков,президент ОФ «Ветераны органов безопасности».