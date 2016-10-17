RSS
facebookfacebookgoogale+
Громкие скандалы с лекарствами в Кыргызстане
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 18:25
НОВОСТИ ДНЯ:
Пресс-конференции
A [-] размер текста [+] A

Жылдызкан Джолдошова, депутат V созыва ЖК КР (зампред комиссии по расследованию событий 2010 г.): об активизации кыргызских сепаратистов, «обээсэшном дебюте» К.Батырова и спекуляции трагедией 2010 года

Время проведения: 18 октября, 08:00

Депутат v созыва  ЖК КР Жылдызкан Джолдошова приведет факты, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что одновременная активность оппозиции и кыргызских сепаратистов - явления взаимосвязанные и требуют особого критического внимания со стороны руководства страны.

 

Депутат также возмущена грубым искажением известным оппозиционным политиком отдельных фактов трагедии 2010 года. Трагедии, в которой еще не поставлена точка…

 

В пресс-конференции принимает участие

 

Жылдызкан Джолдошова – депутат ЖК КР V созыва.

 

версия для печати