Жылдызкан Джолдошова, депутат V созыва ЖК КР (зампред комиссии по расследованию событий 2010 г.): об активизации кыргызских сепаратистов, «обээсэшном дебюте» К.Батырова и спекуляции трагедией 2010 года

Депутат v созыва ЖК КР Жылдызкан Джолдошова приведет факты, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что одновременная активность оппозиции и кыргызских сепаратистов - явления взаимосвязанные и требуют особого критического внимания со стороны руководства страны.

Депутат также возмущена грубым искажением известным оппозиционным политиком отдельных фактов трагедии 2010 года. Трагедии, в которой еще не поставлена точка…

В пресс-конференции принимает участие

Жылдызкан Джолдошова – депутат ЖК КР V созыва.