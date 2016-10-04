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Круглый стол «Политический сезон-2016: цели и риски»

Время проведения: 5 октября, 08:00

Центр политико-правовых исследований совместно с ИА «24.kg» проводят круглый стол.

 

Мало кто ожидал такого активного начала нового политического сезона. Скандальные взаимные обвинения политиков, демарши, аргументы за и против проведения референдума и по вопросу внесения изменений в Конституцию КР, призывы к роспуску парламента и отставке правительства…

 

Что в действительности происходит на политическом поле-2016? Известные эксперты обсудят, каким они видят дальнейшее развитие событий.

 

Новый политсезон проанализируют:

 

Тамерлан Ибраимов – к.ю.н., ученый-конституционалист,

 

Зайнидин Курманов – д.и.н., профессор политологии,

 

Шерадил Бактыгулов - политолог,

 

Эльмира Ногойбаева – эксперт, исследователь общественно-политических и социальных процессов,  

 

Марат Казакпаев – политолог.

 

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