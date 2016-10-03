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Пресс-конференции
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Что не поделили заемщики и почему они «отреклись» от своего лидера

Время проведения: 3 октября, 14:00

Заемщики, интересы которых представляла лидер группы Акылай Кенекеева, выступают против ее действий и выражают полное недоверие. В чем суть скандала?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Айбюбю Кудайбергенова, Эрнест Париев, Кулжан Мамбетова, Нурдин Асанов - заемщики

 

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