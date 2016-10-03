Что не поделили заемщики и почему они «отреклись» от своего лидера

Время проведения: 3 октября, 14:00 Заемщики, интересы которых представляла лидер группы Акылай Кенекеева, выступают против ее действий и выражают полное недоверие. В чем суть скандала? В пресс-конференции принимают участие: Айбюбю Кудайбергенова, Эрнест Париев, Кулжан Мамбетова, Нурдин Асанов - заемщики