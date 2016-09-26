Плюс 1 миллиард сомов к бюджету-2017 Минздрава КР: согласится ли Минфин на «добавку» во имя спасения жизни тысяч кыргызстанцев? Пресс-конференция выездная: отель Европа – ул. Ибраимова,70 (зал Прайм)

Правительство Кыргызстана обязано финансировать здравоохранение в объеме не менее 13% от общих расходов госбюджета. Сумма запланированных на 2017 год общих расходов равняется 150 миллиардов сомов. Соответственно, расходы на здравоохранение должны составлять 19,5 миллиарда сомов.

Но в проекте республиканского бюджета, представленном Минфином, фигурируют совсем иные цифры. Цифры, которые не оставляют надежд десяткам тысяч больных кыргызстанцев...

В пресс-конференции принимают участие:

Айбар Султангазиев - Ассоциация «Партнерская сеть»



Таалайгуль Сабырбекова - ОФ «Эргэнэ»



Евгения Калиниченко - Ассоциация «Страновая сеть ЛЖВ»



Гульмира Абдразакова - ОФ «Вместе против рака»