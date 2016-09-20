Украина, Узбекистан и Кыргызстан в едином и жестком геополитическом узле, завязанном на пытках и грубом нарушении прав человека

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С какой целью прибыл в Кыргызстан правозащитник из Украины Максим Корниенко? Что заставило его обратиться за помощью к премьеру С.Жээнбекову, омбудсмену Кубату Оторбаеву, а также к директору Национального центра КР по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство человека видов обращения и наказания.
Почему Украина, Узбекистан и Кыргызстан оказались в едином узле правовых противоречий и как его разрубить?
В пресс-конференции принимают участие:
Максим Корниенко – правозащитник Координационного центра «Правозащитник», Украина (Харьков),
Людмила Сергиенко – представитель пострадавшей стороны, Украина (Харьков).