Круглый стол «Конституция КР: без права на развитие?»

Резко подскочивший в разгар летних отпусков политический градус стал вполне предсказуемой эмоциональной реакцией на предложение депутатов от партий СДПК, «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан» о внесении изменений в Конституцию КР.

Общественность активно обсуждает депутатскую инициативу, бурно критикуя предполагаемые поправки.

В центре внимания участников круглого стола всесторонний анализ целесообразности предложенных изменений и их объективная оценка.

В полемике принимают участие:

Исхак Масалиев – депутат ЖК КР (фракция «Онугуу-Прогресс»),

Нурбек Касымбеков - полпред президента КР в Конституционной палате КР,

Анара Ниязова – ОО «Инновационное решение»,

Тамерлан Ибраимов – к.ю.н., ученый-конституционалист,

Феликс Кулов – лидер ПП «Ар-Намыс»,

Молдакун Абдылдаев - полномочный представитель президента КР,

Анарбек Исмаилов - завотделом правового обеспечения Аппарата президента КР,

Зайнидин Курманов – д.и.н., профессор политологии,

Татту Мамбеталиева – директор ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики»,

Бекбосун Борубашов – д.ю.н., профессор юриспруденции

Асия Сасыкбаева – экс-депутат ЖК КР.