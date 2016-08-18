Круглый стол «Конституция КР: без права на развитие?»

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Резко подскочивший в разгар летних отпусков политический градус стал вполне предсказуемой эмоциональной реакцией на предложение депутатов от партий СДПК, «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан» о внесении изменений в Конституцию КР.
Общественность активно обсуждает депутатскую инициативу, бурно критикуя предполагаемые поправки.
В центре внимания участников круглого стола всесторонний анализ целесообразности предложенных изменений и их объективная оценка.
В полемике принимают участие:
Исхак Масалиев – депутат ЖК КР (фракция «Онугуу-Прогресс»),
Анара Ниязова – ОО «Инновационное решение»,
Тамерлан Ибраимов – к.ю.н., ученый-конституционалист,
Феликс Кулов – лидер ПП «Ар-Намыс»,
Зайнидин Курманов – д.и.н., профессор политологии,
Татту Мамбеталиева – директор ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики»,
Бекбосун Борубашов – д.ю.н., профессор юриспруденции
Асия Сасыкбаева – экс-депутат ЖК КР.