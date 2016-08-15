Турсунбек Акун о «забытых» арестантах Б.Асанове и К.Кадырове, референдуме и заявлениях главы государства

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Завершено следствие по делу Б.Асанова, К.Кадырова. Впереди судебный процесс. Что ожидает «забытых» арестантов? Кроме правового комментария по этому вопросу, будут затронуты референдум и отдельные заявления главы государства.
В пресс-конференции принимает участие
Турсунбек Акун – координатор Конгресса по правам человека по странам Центральной Азии, председатель Правозащитного движения Кыргызстана