Президентские выборы-2017: Жесткое требование Коалиции политических партий (Ф.Кулов, А.Мадумаров, А.Малиев, Ж.Жолдошева)

Коалиция политических партий требует внесения кардинальных изменений в существующее выборное законодательство. По мнению лидеров коалиции – Феликса Кулова, Адахана Мадумарова, Арсланбека Малиева, Жылдызкан Жолдошевой – только таким образом можно исключить грубые нарушения выборного процесса.

В чем несовершенство существующего выборного законодательства и какие изменения необходимо внести?

В пресс-конференции принимают участие:

Феликс Кулов, Адахан Мадумаров, Жылдызкан Жолдошева, Арсланбек Малиев