Фонд развития экономики КР: о масштабном инвестиционном пакете Республики Корея (приоритетные отрасли, объемы, сроки) и передаче КР гуманитарной помощи на сумму 200 тысяч долларов США. Пресс-конференция выездная: отель «Ак-Кеме»

Фонд развития экономики КР предоставит СМИ краткий отчет об успешно реализуемых с 2004 года инвестпроектах Республики Корея и представит новый крупный пакет инвестиций, который значительно укрепит экономику нашей страны, поскольку коснется таких чувствительных направлений, как финансы, медицина, текстильная промышленность, туристическая отрасль Кыргызстана.

В пресс-конференции принимают участие:

Жон Бьенг Ху - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в КР

Джумакадыр Акенеев – президент Фонда развития экономики КР «Южная Корея»

Улан Маматканов - аппарат правительства КР

Ли Жон Нэ - президент финансового Фонда ORIENTALNIKEADVISOR, Чанг Жин Юк – президент ассоциации медицинских предприятий Республики Корея, Гу Вон Вэ – президент ассоциации текстильных предприятий Республики Корея, Юбьен Тэ - президент кампании KandDuMyek , Чанг Сын Су – глава юридической компании, представители МЗ КР, Минэкономики КР, Министерства образования и науки КР

По окончании – фуршет.