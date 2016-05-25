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Пресс-конференции
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Женское движение Кыргызстана «Ала-Тоо айымдары» + Всероссийский союз женщин = единение и дружба. Лишь бы не мешали…

Время проведения: 26 мая, 08:00

Общественное экологическое движение «Ала-Тоо айымдары» и Союз женщин России провели в Москве масштабное мероприятие, направленное на объединение и сотрудничество женщин двух стран.

 

Возрожденная добрая традиция обещает стать стартом для многих совместных проектов. Главное - получить поддержку в обществе.

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Жипаркул Баргибаева – лидер ОЭД «Ала-Тоо айымдары»,

 

Аида Батырбекова –  участник ОЭД «Ала-Тоо айымдары»,

 

Уулукан Сариева – ответственный секретарь ОЭД «Ала-Тоо айымдары»,

 

Урустем Кабылбеков – директор Фонда «Монгу».

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