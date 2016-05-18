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Наивная реакция Минздрава КР: списание $300 тысяч и клинические испытания препарата ФС-1 не повод для основательного расследования?

Время проведения: 19 мая, 09:00

Общественный совет Минздрава КР выступит с официальным публичным заявлением, связанным с рядом серьезных нарушений со стороны Минздрава КР.

 

Это касается незаконного, по мнению общественного совета, списания лекарств на $300 тысяч, проведения на больных клинических испытаний препарата ФС-1 и закупки отдельных лекарств в обход существующего законодательства.

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Айбар Султангазиев – председатель Общественного совета при Минздраве КР,

 

Бактыгуль Джумакулова – секретарь Общественного совета при Минздраве КР.

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