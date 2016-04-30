Хаджимурат Коркмазов просит не беспокоиться

Адвокаты Хаджимурата Коркмазова озвучат его убедительную просьбу, адресованную ко всем заинтересованным и почти не заинтересованным лицам по небезызвестному делу, рассматриваемому сейчас в Бишкекском городском суде.

В чем состоит суть и соль просьбы экс-депутата?

В пресс-конференции принимают участие

Кайрат Загибаев, Олеся Лепесова - адвокаты.