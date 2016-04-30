RSS
facebookfacebookgoogale+
Саудовская Аравия. Золушки в аренду
Кара-Балтинский спрут
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 18:16
НОВОСТИ ДНЯ:
Пресс-конференции
A [-] размер текста [+] A

Хаджимурат Коркмазов просит не беспокоиться

Время проведения: 6 мая, 08:00

Адвокаты Хаджимурата Коркмазова озвучат его убедительную просьбу, адресованную ко всем заинтересованным и почти не заинтересованным лицам по небезызвестному делу, рассматриваемому сейчас в Бишкекском городском суде.

 

В чем состоит суть и соль просьбы экс-депутата? 

 

В пресс-конференции принимают участие

Кайрат Загибаев, Олеся Лепесова - адвокаты.

версия для печати