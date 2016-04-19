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«Народный парламент»: заявление, адресованное народу, президенту, правительству и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики

Время проведения: 20 апреля, 08:00

Общественное объединение «Народный парламент» выступит с заявлением, адресованным народу, президенту, правительству и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики.

 

В пресс-конференции принимают участие члены совета ОНП:

Торобай Колубаев, Бекболот Талгарбеков, Мамасадык Бакиров, Александр Гусев, Марат Султанов – члены ОНП

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