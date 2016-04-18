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Пресс-конференции
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О минах, заложенных в правовое поле кыргызской политики, и «сбитых летчиках» Бектуре Асанове и Кубанычбеке Кадырове

Время проведения: 19 апреля, 08:00

С момента громкого ареста Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова прошло несколько недель. Известно, что им предъявлены серьезные обвинения «в захвате и удерживании власти» (ст. 295 и ст. 27 УК КР). Так ли это на самом деле?

Юридический комментарий и правовую оценку происходящего на пресс-конференции озвучат:

 

Сартбай Джайчибеков – адвокат,

 

Акин Токталиев – адвокат,

 

Эркин Булекбаев – лидер «Партии зеленых Кырыгзстана»,

 

Замира Сыдыкова – журналист, общественный деятель,

 

Адиль Турдукулов – лидер ОД  «Жаны муун».

 

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