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Госзакупка лекарств для страдающих онкозаболеваниями, туберкулезом, гепатитом, ВИЧ, ВГС и при трансплантированных органах: как добиться рационального и эффективного расходования государственных финансов? (пресс-конференция выездная)

Время проведения: 18 апреля, 08:30

Кыргызстан входит в печальную семерку стран мира с наиболее высокими темпами роста ВИЧ, занимая при этом лидирующие позиции и по лекарственно устойчивому туберкулезу. Неумолимо растет число инфицированных гепатитом С и лиц, страдающих онкологическими заболеваниями (более 3000 случаев ежегодно). Увеличивается и число людей с трансплантированными органами.

 

В этой ситуации вопрос рациональной и эффективной государственной закупки необходимых лекарственных средств приобретает особо важное значение. Какие законодательные барьеры препятствуют доступности лекарств? Каков перечень лекарств, не имеющих государственной регистрации? Что предлагается в качестве ключевых решений существующих проблем?

 

В пресс-конференции принимают участие:

 

Махабат Мавлянова – депутат ЖК КР,

 

Альфия Самигуллина - депутат ЖК КР,

 

Айбар Султангазиев – исполнительный директор АПСВ «Партнерская сеть»,

 

Марат Калиев - председатель ФОМС при правительстве КР,

 

Таалайгуль Сабырбекова - ОФ «Эргэнэ». 

 

Пресс-конференция выездная: PARKHOTEL, ул.Орозбекова, 87 (зал Ball room)

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