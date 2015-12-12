RSS
facebookfacebookgoogale+
Активные выходные. Какие горнолыжные базы открывают сезон
ВИЧ+. Я один из вас
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 21:07
НОВОСТИ ДНЯ:
Политика
A [-] размер текста [+] A
Президент Алмазбек Атамбаев провел переговоры с грузинским коллегой
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Президент Алмазбек Атамбаев провел переговоры с грузинским коллегой

12/12/15 07:43, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президент Алмазбек Атамбаев на конференции «Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития» в городе Ашхабаде встретился с главой Грузии Георгием Маргвелашвили. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

 

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества. Георгий Маргвелашвили отметил, что все встречи с Алмазбеком Атамбаевым проходят в атмосфере дружбы и доверия, и добавил, что ждет его официального визита в Грузию. Глава КР выразил намерение посетить Тбилиси в 2016 году.

 

Президенты подчеркнули важность наращивания кыргызско-грузинского взаимодействия в различных сферах.

 

Фото аппарата президента КР

 

URL: http://_/politika/24605/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ