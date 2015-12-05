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Алмазбек Атамбаев потребовал усилить мониторинг религиозной ситуации в стране. Это поручение сегодня в ходе встречи он дал директору Государственной комиссии по делам религий КР Орозбеку Молдалиеву.
Президент отметил, что сделать это следует для предотвращения угроз и предупреждения негативных вызовов.
Орозбек Молдалиев рассказал о ходе реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере, а также учреждении центра исследования религиозной ситуации при Госкомиссии по делам религий.