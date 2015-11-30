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Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом во Францию

30/11/15 05:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел накануне, 29 ноября, с рабочим визитом во Францию, сообщает пресс-служба главы государства.

 

По ее данным, сегодня Алмазбек Атамбаев примет участие в открытии 21-й конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата.

 

В работе данной конференции ожидается участие глав государств и правительств более чем из 140 стран мира.

URL: http://_/politika/23781/

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