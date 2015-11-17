Спикер парламента Кыргызстана выразил соболезнования французским коллегам - председателю Национальной ассамблеи парламента Клоду Бартолону и председателю Сената парламента Жерару Ларше. Пресс-служба Жогорку Кенеша приводит слова торага Асылбека Жээнбекова в связи с произошедшей в Париже серией террористических актов, жертвами которых стали около 130 человек.

«Терроризм во всех его проявлениях решительно осуждается Кыргызской Республикой. Для борьбы с этим злом требуется объединение усилий всего мирового сообщества», - говорится в заявлении спикера.

Асылбек Жээнбеков – от имени Жогорку Кенеша и от себя лично - выразил соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.