Президент Кыргызстана находится на лечебно-профилактических процедурах в Китае

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находится в Китае на лечебно-профилактических процедурах. Об этом ИА «24.kg» сообщили в его пресс-службе.
По их данным, краткосрочный трудовой отпуск главы государства продолжается. «Предположительно на этой неделе президент уже приступит к работе», - отметили в отделе информационной политики.
Напомним, президент ушел в краткосрочный отпуск 10 ноября 2015 года. Сообщалось, что Алмазбек Атамбаев проведет его в кругу семьи.