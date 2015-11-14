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Президент Кыргызстана выразил соболезнования французскому коллеге в связи с терактами в Париже
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Президент Кыргызстана выразил соболезнования французскому коллеге в связи с терактами в Париже

14/11/15 08:13, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду в связи с гибелью мирных граждан в результате серии террористических актов, совершенных в Париже.

 

«Кыргызстан решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и поддерживает усилия международного сообщества по противодействию этой угрозе», - говорится в телеграмме главы государства.

 

Алмазбек Атамбаев передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщает пресс-служба президента.

URL: http://_/politika/22762/

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