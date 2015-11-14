Президент Кыргызстана выразил соболезнования французскому коллеге в связи с терактами в Париже

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду в связи с гибелью мирных граждан в результате серии террористических актов, совершенных в Париже.
«Кыргызстан решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и поддерживает усилия международного сообщества по противодействию этой угрозе», - говорится в телеграмме главы государства.
Алмазбек Атамбаев передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщает пресс-служба президента.