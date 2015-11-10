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Президент Кыргызстана ушел в отпуск. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Отпуск будет краткосрочным. Алмазбек Атамбаев проведет его в кругу семьи. Однако данных о том, сколько дней будет отдыхать глава государства, в его пресс-службе не сообщают.