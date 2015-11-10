Президент Кыргызстана ушел в отпуск. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Отпуск будет краткосрочным. Алмазбек Атамбаев проведет его в кругу семьи. Однако данных о том, сколько дней будет отдыхать глава государства, в его пресс-службе не сообщают.