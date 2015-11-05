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Президент Кыргызстана выступит перед депутатами парламента

5/11/15 12:57, Бишкек – ИА «24.kg», Наргиза ОСМОНОВА

Президент Кыргызстана выступит перед депутатами парламента. Как пояснили ИА «24.kg» в Жогорку Кенеше, глава государства произнесет речь завтра, 6 ноября, на заседании палаты.

 

Выступление Алмазбека Атамбаева запланировано после присяги членов нового правительства страны, которое депутаты парламента утвердили сегодня.

URL: http://_/politika/22280/

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