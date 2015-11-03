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МИД Кыргызстана: Официальных запросов от Австралии о размещении беженцев из Афганистана не было

3/11/15 08:44, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Официальных запросов от Австралии о размещении беженцев из Афганистана не было. Об этом ИА «24.kg» заявили в МИД Кыргызстана.

 

По их данным, комментировать публикации в австралийской газете о том, что якобы в руководстве Австралии решили направить в Кыргызстан полторы тысячи беженцев из Афганистана, Министерство иностранных дел не уполномочено. «В противном случае получится недопонимание на международном уровне», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

URL: http://_/politika/22077/

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