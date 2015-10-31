Госсекретарь США выразил российскому президенту соболезнования в связи с авиакатастрофой

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Госсекретарь Джон Керри выразил российскому президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью пассажиров разбившегося авиалайнера. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке.
Телеграмму с соболезнованиями направил и президент КР Алмазбек Атамбаев.
Отметим, пассажирский аэробус, следовавший из Египта в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове. В результате крушения лайнера погибли 217 человек.