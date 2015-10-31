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Шейла Гуолтни: Новое здание Посольства США в КР – инвестиция в будущее наших отношений

31/10/15 12:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Новое здание Посольства США в Кыргызстане – инвестиция в будущее наших двусторонних взаимоотношений», - заявила сегодня на церемонии его открытия посол Соединенных Штатов в КР Шейла Гуолтни.

 

Она отметила, что американское посольство прошло долгий путь. «Первая миссия располагалась в здании бывшего детского сада. Второе здание построили в США, привезли в Бишкек и здесь собрали. По мере расширения и углубления сотрудничества с КР мы переросли и это здание. И теперь построили новое. Мы очень им гордимся. Мои коллеги будут в безопасности, с комфортными условиями работы, что будет способствовать креативности и плодотворной работе», - сказала Шейла Гуолтни.

URL: http://_/politika/21956/

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