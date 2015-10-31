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Австралия не комментирует сообщения о переправке в Кыргызстан беженцев

31/10/15 09:04, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Правительство Австралии не комментирует сообщения СМИ о том, что власти страны ведут переговоры с Кыргызстаном о переправке туда попавших на австралийскую территорию беженцев. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».

 

Ранее австралийская газета Australian, не приводя источников, сообщила, что Кыргызстан рассматривается в списке стран, куда австралийские власти могут перенаправить находящихся в Науру и на острове Манус беженцев. Речь может идти о хазарейцах из Афганистана. Среди стран, которые могут стать принимаемой стороной, рассматриваются другие республики бывшего СССР и ряд африканских и южноамериканских государств, отмечало издание.

 

Представитель австралийского министра по делам миграции Питера Даттона отказалась комментировать публикацию, посоветовав обратиться к предыдущим заявлениям политика, в которых он говорил про «обсуждение вопроса с Филиппинами и другими странами».

 

Согласно законам Австралии, беженцам, прибывающим на лодках к берегам страны, власти должны отказать в убежище и перенаправить их в страну отправления или на территорию карликового государства Науру и острова Манус, относящегося к Папуа-Новой Гвинеи. К настоящему моменту на островах находится более 1,5 тысячи беженцев.

URL: http://_/politika/21948/

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