RSS
facebookfacebookgoogale+
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 01:26
НОВОСТИ ДНЯ:
Политика
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Госсекретарь США Джон Керри прибудет в Кыргызстан 31 октября

29/10/15 07:07, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Госсекретарь США Джон Керри прибудет в Кыргызстан 31 октября. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МИД КР.

 

По их данным, Джон Керри посетит Бишкек с однодневным визитом в рамках центральноазиатского турне. Планируется встреча с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым. Госсекретарь примет участие в церемонии открытия нового кампуса АУЦА и здания Посольства США в Кыргызстане.

 

 

URL: http://_/politika/21765/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ