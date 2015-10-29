Госсекретарь США Джон Керри прибудет в Кыргызстан 31 октября. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МИД КР.

По их данным, Джон Керри посетит Бишкек с однодневным визитом в рамках центральноазиатского турне. Планируется встреча с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым. Госсекретарь примет участие в церемонии открытия нового кампуса АУЦА и здания Посольства США в Кыргызстане.