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Госсекретарь США Джон Керри посетит Кыргызстан
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Госсекретарь США Джон Керри посетит Кыргызстан

28/10/15 06:06, Бишкек – ИА «24.kg», Елена ХОХЛОВА

Госсекретарь США Джон Керри посетит Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан с 28 октября по 3 ноября. Об этом сообщает Госдепартамент США.

 

«Госсекретарь посетит Бишкек, Самарканд, Астану, Душанбе и Ашхабад, чтобы провести двусторонние переговоры с высокопоставленными представителями правительства каждой страны. Это первый визит госсекретаря Джона Керри в Центральную Азию и первый визит госсекретарей США во все пять центральноазиатских республик в ходе одной поездки», - говорится в заявлении Госдепа.

 

Как сообщается, в Бишкеке госсекретарь США примет участие в открытии нового кампуса Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) и здания Посольства США. 

 

Джон Керри отправится в Центральную Азию после участия в переговорах по Сирии, которые пройдут в Вене. 

URL: http://_/politika/21676/

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