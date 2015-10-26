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Как Бишкек принимал японского премьера
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Как Бишкек принимал японского премьера

26/10/15 15:19, Бишкек – ИА «24.kg»

Сегодня в рамках турне по странам Центральной Азии премьер-министр Японии Синдзо Абэ заехал в Бишкек. Он провел переговоры с президентом Алмазбеком Атамбаевым. По итогам встречи между странами подписан ряд соглашений. Подробнее – в фотогалерее ИА «24.kg».

 

Фото ИА «24.kg» и аппарата президента КР.

 

 

Фотогалерея
Ради высокого гостя полдня в центре столицы Кыргызстана перекрывали участки центральных улиц. Первым местом, где ждали Синдзо Абэ, стала Госрезиденция «Ала-Арча». Премьер-министр Японии с супругой с 22 по 28 октября планируют посетить Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Синдзо Абэ станет первым японским премьером, посетившим все страны Центральной Азии. Перед началом переговоров в узком формате президент Кыргызстана поздравил Синдзо Абэ с переизбранием на пост премьер-министра. Гость вернул поздравление по поводу состоявшихся в республике 4 октября парламентских выборов. Алмазбек Атамбаев: «Я до сих пор благодарен теплому приему в Токио два года назад. Из той поездки я привез саженцы сакуры. И теперь у нас в южной части Бишкека есть маленький садик сакуры, и у меня в моем саду тоже есть сакура. Это хорошая примета, что саженцы прижились. Надеюсь, что и наши отношения в дальнейшем будут развиваться». Премьер-министр Японии подчеркнул, что Кыргызстан поступательно продвигает развитие государства на основе демократии, преодолевая разные затруднения. «Япония будет поддерживать вашу страну. Я хотел бы поднять уровень взаимоотношений во всех сферах», - сказал Синдзо Абэ. По итогам переговоров между Японией и Кыргызстаном подписан ряд соглашений. Среди них обменные ноты по проектам «Улучшение автомобильных дорог международного значения» и «Улучшение оборудования международного аэропорта «Манас». Кроме того, Страна восходящего солнца возобновила для Кыргызстана программу иеновых займов. Еще одним пунктом остановки японского премьер-министра в Бишкеке стал памятник Героям апрельской революции на площади Ала-Тоо. Вместе с главой правительства Кыргызстана Темиром Сариевым Синдзо Абэ возложил к мемориалу цветы. Во время пребывания главы японского правительства в Бишкеке по странам Центральной Азии прокатились отголоски сильнейшего землетрясения в Афганистане. Толчки почувствовали в столице Кыргызстана, в Таджикистане, Узбекистане и на юге Казахстана.

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