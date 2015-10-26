Как Бишкек принимал японского премьера

Сегодня в рамках турне по странам Центральной Азии премьер-министр Японии Синдзо Абэ заехал в Бишкек. Он провел переговоры с президентом Алмазбеком Атамбаевым. По итогам встречи между странами подписан ряд соглашений. Подробнее – в фотогалерее ИА «24.kg».

Фото ИА «24.kg» и аппарата президента КР.