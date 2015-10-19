Экс-депутат ЖК КР Хаджимурат Коркмазов наотрез отказался отвечать на вопросы адвокатов Данияра Нарымбаева

Экс-депутат парламента Кыргызстана Хаджимурат Коркмазов наотрез отказался отвечать на вопросы адвокатов Данияра Нарымбаева. Об этом он заявил сегодня на судебном заседании, посвященном допросу вышеназванных обвиняемых. Оба подозреваются в получении взятки от Назгуль Тюлеевой - дочери осужденного экс-мэра Бишкека.

Хаджимурат Коркмазов объяснил свою позицию тем, что на него оказывают давление, а именно: адвокат Татьяна Чильникина обращалась к его адвокату Кайрату Загибаеву, а Данияр Нарымбаев на прошлой неделе подсел к нему в машину, и оба разговора касались одного – обвиняемый должен изменить показания. «Он сказал: «Мы только вдвоем можем друг друга спасти», и что если я изменю показания, касающиеся 7 мая 2015 года, дело развалится, его отправят на доследование, тогда будет новый состав, и тогда он все сможет решить», - пояснил бывший народный избранник.

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По словам Хаджимурата Коркмазова, он ответил однозначным отказом, и вдобавок отказывается отвечать на вопросы Данияра Нарымбаева. «Я сказал: я выбрал свою дорогу, подписал все протоколы. Не хочу говорить, какое еще давление оказывалось на меня через врачей, через МИД. Прошу суд дать правовую оценку данному факту», - обратился обвиняемый к судье Абдуразаку Боромбаеву. Последний согласился с отказом, сказав, что это право обвиняемого.

Кайрат Загибаев поддержал подзащитного, сказав: «Он дал объективные показания, нам этого достаточно». Представитель гособвинения предложил экс-депутату обратиться с письменным заявлением в Генпрокуратуру КР по данным фактам.

Возмущение заявлением Хаджимурата Коркмазова высказали лишь адвокаты Данияра Нарымбаева, напоминая, что по закону человек может воспользоваться правом не давать показания вообще. «Но он дает показания и отвечает на вопросы своих адвокатов и государственного обвинения, а на наши отвечать не хочет. Как это понимать?» - заявил Михаил Зауман. Судья лишь пожал плечами, сказав, что его право.

Хаджимурат Коркмазов оказался более красноречивым, объяснив свою позицию тем, что не хочет, чтобы над ним «издевались». «Еще этим людям (адвокаты Даиняра Нарымбаева – прим. ИА «24.kg») что-то рассказывать? Я все рассказал следствию. И меня воспитывать не надо. Я их не собираюсь выслушивать, я отказался от них и лично от Данияра Ильича. Не надо меня мучить!» - переходя на крик, потребовал Хаджимурат Коркмазов.

Таким образом, вопросы экс-парламентарию смогли задать лишь представители гособвинения и его собственные адвокаты.