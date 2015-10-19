В коридорах на 7-м этаже «Белого дома» нет камер видеонаблюдения

«В коридорах на 7-м этаже «Белого дома» отсутствуют камеры видеонаблюдения», - говорится в официальном ответе 9-го управления ГКНБ Кыргызстана на постановление Первомайского суда столицы. Сегодня здесь продолжаются слушания по делу о вымогательстве взятки бывшим руководителем аппарата президента КР Данияром Нарымбаевым у дочери осужденного экс-мэра Бишкека Назгуль Тюлеевой с участием депутата Жогорку Кенеша Хаджимурата Коркмазова.

С ходатайством о востребовании видеозаписей от 7 мая 2015 года в период с 15.00 до 18.00 выступила защита Данияра Нарымбаева. Их интересовал отрезок пути от кабинета Нургазы Айдарова (где беседовали Назгуль Тюлеева и Хаджимурат Коркмазов) до приемной главы президентского аппарата Данияра Нарымбаева. Но из-за отсутствия видеокамер записи суду не предоставили.

Еще одним пунктом ходатайства защиты был запрос о порядке пропуска в «Белый дом» работающих там граждан. То же 9-е управление ГКНБ КР сообщило, что по Положению о пропуске в «Белый дом» учет и регистрация сотрудников аппарата президента и работников Жогорку Кенеша, в том числе и помощников депутатов, не ведется.

Однако адвокат Данияра Нарымбаева Михаил Зауман выразил недоумение в связи с последней частью ответа чекистов. Он напомнил: согласно показаниям Ольги Плотниковой (помощник депутата Эльмиры Иманалиевой – прим. ИА «24.kg»), которые она давала в суде, в тот день, 7 мая 2015 года, она выходила из здания и входила обратно, используя электронный чип. «Поэтому странно слышать такой ответ», - сказал адвокат.

Согласно ответу 9-го управления ГКНБ, для посторонних лиц выписываются одноразовые электронные пропуска по предварительным заявкам, и пропуск выдается на одно посещение. А вход и выход посетителей осуществляется без права проноса телефонов, аудио- и видеоаппаратуры. В связи с последним пунктом гособвинение заявило о наличии видеозаписей с северного поста БД, где видно, что Назгуль Тюлеева входит в здание без телефона: на КПП она ничего не оставляет. Однако ранее сама Назгуль Тюлеева утверждала, что 7 мая 2015 года она звонила, будучи в здании БД, сначала дяде, а потом брату, по сервису WhatsApp. В связи с этим представители защиты просили затребовать распечатки звонков с телефонов Назгуль Тюлеевой и ее брата Бакыта, однако оба раза судья по настоянию гособвинения отказал в этом ходатайстве.