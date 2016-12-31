«Подарочный» закон: каких презентов заслуживают чиновники

В конце декабря парламент принял законопроект, по которому госслужащим запрещается принимать подарки, если их стоимость превышает одну тысячу сомов.

ИА «24.kg» решило в преддверии Нового года выяснить у читателей, а чтобы они подарили чиновнику?

Тамара Валиева, председатель Независимого союза журналистов:

- Честно говоря, я не знаю. А что надо обязательно дарить чиновнику подарки? Я максимум что могла бы подарить - коробку конфет и бутылочку коньяка. Но я, пожалуй, со своим джентльменским набором безнадежно устарела. Сейчас, наверное, в ходу другие презенты. Обычно я врачам что-то дарила, а чиновникам как-то не приходилось.

Кубат Рахимов, эксперт-экономист:

- Я бы дарил приложения в смартфонах. Много есть замечательных платных программ - навигация, офисные приложения, серьезные аналитические журналы, йога, цигун и так далее. Пора переходить в цифровое общество. И подарки тоже должны быть цифровыми.

Посмотрим, как цифровыми методами все это будет контролировать прокуратура и АКС. Надеюсь, им тоже полезно изучать этот срез общества - мы уже давным-давно живем в Сети.

Абдыгул Чотбаев, генерал-полковник, председатель ОО «Боевое братство»:

- Закон не будет работать. Бизнес-структуры в преддверии Нового года дарят полные пакеты, в которых набор напитков и продуктов превышает тысячу сомов. А я бы подарил ежедневник.

Гульнура Торалиева, медиаэксперт:

- Чиновникам при исполнении ими служебных обязанностей ничего дарить нельзя, особенно если вы заинтересованное лицо. Чиновников надо отучать ждать подарки. Наши граждане сами их приучают, потом жалуются на то, что без «внимания» клерки ничего не делают.

Наоборот, при содействии СМИ их надо обучать вопросам конфликта интересов. Надо сделать так, чтобы они наотрез отказывались от любого подношения. Чиновники должны первыми показывать пример остальным гражданам. Тогда к ним появится доверие и будет сделан реальный шаг в сторону борьбы с коррупцией.

Адиль Турдукулов, глава Комитета защиты свободы слова:

- Это популистский закон, потому что там нет механизмов контроля над вручением подарков.

Мы – движение «Жаны муун» - уже пытались подарить Алмазбеку Атамбаеву «сапоги Шералы» как напоминание о том, что он начал забывать о своих обещаниях, которые давал, будучи в оппозиции. Эти же сапоги можно презентовать и другим чиновникам и депутатам.

Еще я помню, как президент дарил плетку журналисту Эрнису Кыязову, чтобы тот репортажами «мочил» нечистоплотных и лживых чинушей. Но, похоже, передарив это журналисту, он забыл, что надо контролировать подчиненных, особенно свое окружение.

Катя Урумканова, журналист:

- Если бы это было в моих силах, я бы подарила чиновнику совесть и трудолюбие. Если бы каждый на своем посту работал честно, оперативно и эффективно, в нашей стране не было бы нужды принимать такой законопроект. Каждый кыргызстанец должен этой стране, каждый кыргызстанец должен стать намного лучше, чем вчера и сегодня, тогда у нас будет и развитие, и процветание. Страна заслуживает лучшей доли, чем сегодня.

Улукбек Бабукулов, журналист:

- Даже не знаю, что ответить. У меня нет таких знакомых из чиновников, кому я хотел бы сделать подарок. Думаю, в зависимости от интересов конкретного человека: любящему футбол - мяч или футбольную форму любимой команды. Кулинару - кухонные приборы. Может, кому и книгу презентовал бы.

Авланбек Джумабаев, медиаэксперт:

- Глупый проект закона. В последнее время с помощью таких дешевых трюков хотят закрепить за собой имидж борцов с коррупцией. На самом деле это всего лишь отвлекающий маневр, попытка скрыть коррупцию. Недавно один из депутатов с сарказмом предложил коллегам разделить сферы влияния и продолжить лоббировать свои интересы. Он даже назвал конкретные имена депутатов, которые продвигают свой бизнес в сфере производства муки, алкоголя, строительства.

Потому полезность подобных законопроектов, рассчитанных на мелких чиновников, минимальная. Если бы они разрабатывали предложения, как предотвратить свои деяния, при которых продвижение проектов законов соприкасается с интересами их бизнеса, которого у них не должно быть… Вот это я понимаю. А что касается подарков для чиновников, то могу сделать новогодний сюрприз не как чиновнику, а как другу. А все остальные «подарки» они порционно получают на моих страницах в социальных сетях.

Мария Небога, консультант:

- Интересный вопрос… Но считаю, что баловать чиновников ни в коем случае нельзя. Они за свою работу получают зарплату. Чисто символически я бы подарила максимум коробку шоколада.