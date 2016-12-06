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Неделя без ЖК: чем занимаются депутаты

6/12/16 07:06, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Депутаты парламента Кыргызстана с 5 декабря на всю неделю отправились в округа встречаться с избирателями. ИА «24.kg» решило поинтересоваться, а чем на самом деле они заняты.

 

Фракция СДПК

 

Азамат Касымбеков, сотрудник секретариата фракции СДПК по работе со СМИ:

 

- Скорее всего, все члены нашей фракции разъехались по регионам. Кто-то уехал в Ош, кто-то - в Талас. А мы с лидером фракции Исой Омуркуловым сегодня поедем по Чуйской области. Будем проводить разъяснительную работу по конституционной реформе. Спикер Чыныбай Турсунбеков проведет встречи в Таласе с избирателями и будет разъяснять предложенные поправки в Основной закон.

 

Дастан Бекешев:

 

- Я никуда не поеду, поскольку мой округ в Бишкеке. Поэтому я здесь и аккумулирую все ресурсы и финансы, здесь же буду встречаться со своим электоратом.

 

Фракция «Республика - Ата Журт»

 

Нурлан Абдалиев, медиконсультант и координатор по связям с общественностью фракции «Республика - Ата Журт»:

 

- Насколько мне известно, Омурбек Бабанов сейчас находится в Бишкеке, но вот где именно, не знаю. Что же касается его планов, собирается ли он в регионы – не могу пока сказать точно, как и насчет остальных членов фракции.

 

Максат Сабиров:

 

- Я выехал в свой округ, на Иссык-Куль. Через два дня в регион должен торага приехать. В подготовке к местным выборам по линии нашей партии я не участвую. Да и нам, членам Жогорку Кенеша, нельзя по закону агитировать. А по регламенту сейчас – встреча с избирателями. Поэтому на Иссык-Куле и нахожусь.

 

Фракция «Ата Мекен»

 

Омурбек Текебаев, лидер фракции:

 

- Я намерен поехать в Кант и Нарын. Да, наша партия не баллотируется в Бишкеке, но в этих городах участие в выборах примет. Вот и ознакомимся с работой наших местных организаций.

 

Фракция «Кыргызстан»

 

Канат Исаев, бывший лидер фракции:

 

- Да, я собираюсь выехать, но пока здесь (в Бишкеке). Сегодня, точно. До выборов осталось совсем мало времени.

 

Фракция «Онугуу-Прогресс»

 

Тынчтык Шайназаров:

 

- Нет, я буду в Бишкеке, и лидер нашей фракции Бакыт Торобаев – тоже. Так бы я, конечно, поехал в Ош, но там выборы прошли в марте, в Кара-Суу есть ответственный человек.

 

Мирлан Бакиров:

 

- Я в Джалал-Абаде нахожусь. Ответственный я от нашей партии за город здесь. Выборы же 11 декабря, и наша партия идет в местный кенеш.

 

Фракция «Бир Бол»

 

Айпери Токтоматова, заведующая секретариатом фракции «Бир Бол»:

 

- Наши все депутаты должны уехать. Кто в Ош, кто в Баткен. По Чуйской области поедут. Лидер Алтынбек Сулайманов пока здесь, в Бишкеке. 

 

URL: http://_/perekrestok/41059/

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