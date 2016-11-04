СМИ. В чем сила четвертой власти?

В Кыргызстане 7 ноября отметят День информации и печати. Мы решили узнать, в чем сила СМИ. Журналистов часто ругают по разным поводам: то не так поняли чиновников, то депутатов не в том свете показали, то еще один острый вопрос подняли… Но для кого-то работники СМИ – единственная надежда достучаться до властей, способ рассказать о своей проблеме, возможность получить помощь.

В канун профессионального праздника ИА «24.kg» спросило респондентов, что может журналист как представитель четвертой власти.

Мария Зозуля, журналист, редактор:

- На самом деле очень много! Другое дело – хочет ли он. Вот с этим сегодня проблема, потому что журналистика – это профессия неравнодушных людей. Если у журналиста есть желание докопаться до правды, если он качественно делает свою работу, то, конечно, имеет большие шансы - и у нас есть много таких примеров - довести работу до логического конца. И тогда виновные наказаны, а те, кому требовалась помощь, действительно ее получают.

Для меня материалы делятся на две категории. Первые - заведомо проигрышные, но молчать о них нельзя. Как правило, это расследования или публикации на политические темы и о коррупционных скандалах, связанных именно с политиками и чиновниками. Независимо от того, подкрепляешь ли ты это документами, стопроцентными доказательствами, бумагами из судов, никакой реакции (кроме небольшого порицания), как правило, нет. Люди продолжают занимать свои посты, не неся никакого наказания и не восстанавливая ущерб деньгами.

А есть дела, касающиеся простых смертных. И тут есть реальная возможность им помочь. Однажды в редакцию обратились люди, у которых незаконно отобрали квартиру. За этим оказались достаточно высокие люди. Квартиру вернули, решилась проблема целой семьи. Был случай, когда люди не могли усыновить ребенка, потому что их дело просто волокитили. После публикаций ситуация менялась. Очень много детей, которые нуждаются в лечении. Им собирают деньги. СМИ помогают спасать жизни. Хотя бы ради этого стоит работать. Приятно, когда ты можешь что-то изменить, просто помочь людям.

Или городская инфраструктура. Кто, если не журналист, напишет о мусорках, разбитых дорогах, других бедах? Журналист будет звонить чиновникам, «с языка снимать» обещания по срокам, которые потом приходится выполнять.

От того, что мы не будем писать о криминале, он никуда не денется из нашей жизни. Но именно благодаря тому, что СМИ стали информировать, люди стали гораздо осмотрительнее, осторожнее. Они стали обращать внимание на тех же детей, которые идут одни и плачут, стали думать о мерах безопасности.

Михаил Агеев, руководитель проекта «Акчабар»:

- Чиновники часто реагируют на наши публикации.Сразу приходит в голову наш материал о тендере, который проводили в Оше на строительство многоэтажного дома для милиционеров. В тендере использовалась коррупционная латиница, в результате данные нельзя было найти с помощью обычных инструментов поиска на сайте. Мы нашли, написали, в итоге тендер отменили, были какие-то проверки, кому-то еще и «по шапке» досталось.

Влад Ушаков, Союз фотожурналистов:

- Я уже 20 лет в СМИ и могу сказать, что с каждым годом цена печатного слова очень сильно падает. Если раньше напишешь что-нибудь социально острое, то чиновничьи институты реагировали, пытались что-то исправить. В советское время за критический материал проворовавшийся чиновник запросто мог лишиться места. А сейчас все остается как есть. Это плохо.

Сейчас больше шансов, что чиновники отреагируют на пост в соцсетях, чем на материал в какой-то газете или на телевидении. Живут по принципу «собака лает, караван идет», практически не обращая внимания на средства массовой информации. И это очень плохо. Журналистика как гражданский институт нужна в любом обществе. В какой-то мере журналисты тоже виноваты: обесценили слово заказными материалами, желтизной. Люди меньше верить стали.

Я думаю, что в наших силах изменить ситуацию, повысить уровень журналистики, и тогда станет меньше ушаков и больше хороших материалов.

Дмитрий Ветошкин, эколог:

- Благодаря поддержке СМИ мы привлекли внимание горожан к возрождению Ботанического сада. Именно СМИ помогают формировать понимание того, что это не просто парк, а научное учреждение, ценное городское пространство.

Жибек Бегалиева, корреспондент «Настоящее время»:

- Чтобы изменить жизнь в лучшую сторону, журналистам надо объединяться. Самые важные изменения случались именно благодаря общему вкладу работников СМИ. Вспомните историю двухлетнего Ибрагима. Или случай с 11-летней Айчурок, которой сняли квартиру и помогли деньгами, потому что она одна тянула на себе всю семью. Иногда все вместе представители прессы давали отпор непопулярным решениям властей. Примеров очень много. Но, конечно, бывают и частные случаи, когда именно благодаря твоему материалу решается чья-то проблема. Однажды я рассказала в репортаже о селе на границе с Узбекистаном, трансляцию в которое не осуществлял ни один отечественный канал. Как же я была счастлива, когда спустя время мне позвонили спонсоры, которые захотели установить там более мощные антенны!

Улугбек Бабакулов, журналист:

- По сути, журналист – это связной между обществом и властями, своего рода передатчик информации. Учитель учит, врач лечит, журналист пишет, и не надо отягощать профессию дополнительными функциями. Как отзовется журналистское слово – это уже другой вопрос. Какой будет реакция на обнародованную информацию, зависит, во-первых, от политической воли властей предержащих, во-вторых, от гражданской активности населения. Я подготовил немало острых публикаций, после которых власти принимали определенные меры. Например, после статьи о положении кыргызстанских батраков на табачных плантациях в Казахстане принято межправительственное соглашение о защите прав трудовых мигрантов.

После обнародования информации о том, что в Баткенской области пограничники, вынужденные голодать, охотятся на краснокнижных животных, соответствующие ведомства обратили внимание на эту проблему, и вопрос питания погранцов был решен. После серии статей о жестоком обращении с задержанными в милиции в 2003-м году в Уголовный кодекс КР ввели статью «Пытки». Были статьи о детской проституции, эксплуатации пациентов психиатрических лечебниц, на которые власти так или иначе реагировали. Все это, повторюсь, стало возможным благодаря активности читающего населения. Сейчас темп жизни изменился, люди предпочитают читать короткие новостные материалы, а зачастую и вовсе довольствуются только заголовками, если проблема не касается лично их. На чтение серьезных расследований у рядового обывателя нет ни времени, ни желания. Властям это выгодно. А журналист как представитель четвертой власти может многое, повторюсь, лишь в связке с активным гражданским населением.

Нурзада Тынаева, журналист K-NEWS:

- Однажды ко мне обратился чиновник, много лет проработавший в одном из наших министерств. Пожаловался на то, что, несмотря на огромный стаж работы, его заменили непрофессионалом, не имеющим профильного образования, только потому, что новичок является членом той же партии, что и министр. Уволенный жаловался во многие инстанции, но на него не обращали никакого внимания. Я написала материал, и тут же стали поступать опровержения из министерства, партии и так далее.

Позже я случайно встретила того человека на улице, поинтересовалась, нашел ли он новую работу. Оказалось, что после того материала в правительстве и правоохранительных органах обратили внимание на заявление мужчины, стали разбираться и вернули человеку работу. Я была очень рада. Это, конечно, не крупный коррупционный скандал, но все равно приятно, когда ты помог хотя бы одному человеку. Хотелось бы, чтобы в нашей стране по справедливости относились ко всем людям, везде, и не только тогда, когда история просачивается в СМИ.