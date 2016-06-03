Врачей бьют. Как наказать обидчиков?

В Минздраве признают: медики Службы «103» абсолютно беззащитны перед возможной агрессией со стороны как пациентов, так и их родственников. Причем ситуация с каждым годом только усугубляется: количество подобных инцидентов растет.

По данным главврача столичной «скорой» Искендера Шаяхметова, за 2015 год у них зарегистрировано 17 случаев нападения на медиков. В 2016-м агрессивных пациентов меньше не стало. Пару дней назад родственница больной ударила врача по лицу, оскорбляла и унижала ее только за то, что она поинтересовалась состоянием здоровья. В феврале на другого сотрудника «скорой» напали пьяные пациентки, поцарапали его, нецензурно бранились. В обоих случаях люди в белых халатах не стали писать заявления в милицию. Серьезнее пострадал в апреле 2016-го врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи. Его избил сотрудник МВД. Список можно продолжать…

Люди мирной, гуманной профессии спасают жизни тысяч кыргызстанцев, дежурят днями и ночами у кроватей взрослых и маленьких пациентов. Почему в мирные дни их труд стал небезопасным? Кто защитит врачей и что заставит дебоширов задуматься, прежде чем поднять руку на медработника? Об этом ИА «24.kg» спросило своих респондентов.

Искендер Шаяхметов, главврач столичной Станции скорой медицинской помощи:

- Культура в обществе резко упала, люди стали агрессивными, от перебранки и словесных оскорблений легко переходят к физическим действиям. Министр здравоохранения поднял этот вопрос на планерке. Он заострил внимание на том, что такая ситуация из всех регионов сложилась только в Бишкеке. Опасности подвергаются врачи не только скорой помощи, но и стационаров. Надо законодательно продумать механизмы защиты медиков.

- Вы думаете, что людей остановит угроза штрафа?

- Да. Кроме того, может, есть смысл публиковать имена тех, кто поднимает на врача руку, чтобы родственники, друзья и коллеги читали, видели, знали. Наши сотрудники реально уже боятся ездить на вызовы. В некоторых регионах России в свое время предлагали снабдить медиков травматическим оружием или газовыми баллончиками, но мы категорически против этого. Мы, люди в белых халатах, – представители гуманной профессии.

Да, авторитет врачей упал. Здесь, конечно, и наша вина есть. Пишется в основном негатив, а положительные моменты умалчиваются. Например, когда в микрорайоне «Достук» был захват террористов, две наши бригады под пулями оказывали помощь бойцу. Бойцы накрыли врачей щитами, и они прямо на площадке проводили реанимационные мероприятия. Когда на Алма-Атинке произошла крупная авария, наша бригада почти четыре часа стояла на трассе возле пострадавшей и оказывала помощь…

Нападение на врачей - это проблема, и она должна решаться на государственном уровне. Тот же городской кенеш может принять постановление о привлечении нарушителей к административному наказанию в виде штрафа или общественно полезных работ. Нас должны защищать вышестоящие органы.

Жусуп Бошкоев, главный врач Бишкекской городской клинической больницы №1, депутат горкенеша:

- У нас тоже практически каждый день избивают врачей, приходят, требуют госпитализировать больного. Начинаем объяснять, что не положено. Многие люди не знают, что в первую очередь нужно обращаться в Центр семейной медицины по месту жительства. Если там не в силах оказать помощь, тогда уже направляют в районную больницу, если и там нет условий, то уже в республиканскую. Мы же, по закону, лечим только городских пациентов, но неотложную помощь, конечно, оказываем.

Я являюсь президентом Ассоциации врачей-анестезиологов скорой помощи. Иногда врач приезжает на вызов, а там человек уже умер, труп окоченел, а родственники требуют оказать помощь, начинают избивать. Понятно, что у человека стресс, но врач же не виноват. И таких ситуаций очень много. Врачи работают за мизерную зарплату, остались настоящие патриоты. Сколько тысяч людей мы спасаем! Если бы в 2010 году врачи не проявили героизм на своем рабочем месте, умерших было бы намного больше. Только в нашу больницу поступило 270 человек, из них 250 прооперировали.

- Как депутат будете ли вы поднимать этот вопрос на сессии горкенеша?

- Его нужно поднимать на законодательном уровне. За каждым врачом сотрудника правоохранительных органов не закрепишь. Это уже на высшем уровне нужно решать. Если такое отношение со стороны народа сохранится, то скоро некому будет лечить больных. В соседнем Казахстане и в России зарплата около $1 тысячи, и многие врачи уезжают.

- Почему вы не обращаетесь в милицию?

- Обращаемся. Но виновных к ответственности не привлекают.

Эсенбек Сатылканов, координатор здравоохранения по Иссык-Кульской области:

- Наши врачи беззащитны. Их могут оскорблять, избивать, на них пишут необоснованные жалобы, сразу, минуя нас, пишут заявления в Жогорку Кенеш, в Минздрав, чуть ли не президенту. Их разбор и подготовка объяснительных отнимает время… Если не ошибаюсь, лет 15 назад в одной из европейских стран приняли закон в защиту врачей. Если пациент начинает грубить, врач может не оказывать помощь. К этому мы и должны идти, мне кажется. Почему сознательный, без нарушений психики пациент может предъявлять мне какие-то требования или оскорблять?! Пациенты должны знать, что врачи тоже люди.

- А министерство вам может чем-то помочь? Или оно тоже бессильно?

- Никакой помощи нам не оказывают. Там работают по принципу «клиент всегда прав». Поэтому мы и тратим время на объяснения по поводу необоснованных обвинений. Есть, конечно, и такие врачи, которые сами провоцируют конфликт.

Талантбек Батыралиев, министр здравоохранения:

- Сам по себе случай вопиющий, тем не менее я не хотел бы этот факт муссировать: пациент есть пациент. Хотя никому не дано права поднимать руку на медработника или хамить ему. Мне кажется, что настало время защитить врачей, выполняющих свои обязанности, законодательно. Я совместно с депутатами парламента буду прорабатывать этот вопрос. Мы продолжим оказывать помощь больным, а с неправомочными действиями пусть разбираются правоохранительные органы.

Шайирбек Сулайманов, директор Ошской межобластной объединенной клинической больницы:

- Честно говоря, в последнее время участились случаи нападок на врачей. Это нехороший признак. Врачи стоят на страже здоровья населения – самого драгоценного, что есть у человека. Такими поступками отдельная категория людей выражает отношение к своему здоровью. Без уважения к врачам хорошего здоровья не будет. Врачей издревле ценили. Сейчас время непростое, но нужно быть сдержанными. Нельзя повседневные проблемы и свое недовольство вымещать на медиках. Врачи нуждаются в защите и в общественной поддержке.

Хорошие специалисты уходят в частные центры, уезжают из страны, а в государственных медучреждениях остается все меньше опытных специалистов. Нужно определить меру наказания для тех, кто обижает врачей. Пока это воспринимается как норма, мы же просто умалчиваем, и со временем все забывается. У врачей нет времени ходить и жаловаться, у нас и так нагрузка большая, поэтому многие пускают ситуацию на самотек. Да еще боятся потерять работу. Пока я не знаю ни одного случая, чтобы тот, кто оскорблял или побил врача, понес наказание. Наверное, надо ужесточить законы.

Елена Баялинова, консультант пресс-центра Минздрава:

- Прежде всего, должны быть желание, воля и понимание необходимости защищать наших медицинских работников у кого-нибудь вообще - у профсоюзов, к примеру, или, может, у наших депутатов. По-моему, сейчас этого нет. Когда появятся, тогда и люди сами будут по-другому относиться к таким вещам. Наш медработник загнан в какой-то угол, плечи не может расправить, потому что его постоянно бьют за все - за врачебную ошибку или халатность, даже за малейшее промедление в очереди, если человек на 10-15 минут больше простоял.

Отношение формируют все ветви власти, включая СМИ. Пока не будет другого подхода к этому вопросу, медицинских работников будут бить. В России, к примеру, на самом высшем уровне подчеркивают важность, нужность, исключительность этой профессии. Без веры врачу нет здравоохранения, нет исцеления. Если к нашим людям медицинской профессии будут так относиться, значит, у людей отнимают последнюю веру в исцеление, в здоровье, в наше здравоохранение.

Альфия Самигуллина, депутат парламента:

- В принципе, на законодательном уровне у нас все законы есть, они работают. Медработник, который получил побои или оскорблен, может написать заявление. Но вы же знаете, что врачи никогда не выходят ни на какие митинги, не участвуют ни в каких политических пересудах. Получается, они сами не принимают никаких мер, чтобы защитить свое доброе имя.

- То есть вы, как врач, считаете, что законы, стоящие на страже медиков, есть?

- Конечно! Просто врачи не обращаются в правоохранительные органы и в суды.

- А с чем это связано? Они боятся, не верят в справедливость или считают это пустой тратой времени?

- Нет, просто привычка, наверное, такая. Видимо, врачи сами не желают дальше вступать в эти склоки. Но чтобы врач боялся или кто-то из вышестоящих органов, министерство ему запрещали жаловаться - такого нет. И потом, у нас есть профсоюзы, которые, по идее, тоже должны выступать в защиту врачей.