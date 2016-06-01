Легализация: на поводу у самозахватчиков?

В Жогорку Кенеше активно обсуждается законопроект «О легализации земельных участков с самовольно построенными индивидуальными жилыми домами, возведенными до 3 августа 2012 года». Намедни концепцию документа одобрил парламентский комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

По законопроекту из выявленных 6 тысяч 382 земельных участков под индивидуальные жилые дома в 47 жилмассивах возможному узаконению подлежат 3 тысячи 589. Аналогичная ситуация и в Оше. Проект закона предусматривает только легализацию права владения и пользования.

В законопроекте указывается, что субъект легализации вправе обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка во временное (срочное) пользование сроком до пятидесяти лет. ИА «24.kg» поинтересовалось у гражданского сообщества и парламентариев, насколько нужен данный закон.

Данияр Толонов, депутат ЖК КР («Кыргызстан»):

- Законопроект актуален. В Бишкеке и Оше было множество случаев, когда люди, не имеющие собственного жилья, захватили земельные участки и построили дома. Они там живут, у них есть дети. Но из-за того что дома не легализованы, их хозяева в подвешенном состоянии: не могут устроиться на работу, у них возникают проблемы с устройством детей в детсады и школы. Они даже не могут обратиться за медицинской помощью. Поэтому самозастройщикам надо помочь с легализацией. Но в самом законопроекте или сопроводительных к нему документах я бы предложил пофамильно прописать владельцев этих участков, чтобы они потом не перепродавали дома. В законопроекте такая норма есть, но мы должны проработать механизмы его внедрения. У нас в Бишкеке много «анклавов», которые когда-то были пустырями, а теперь на них строят дома. Но такие участки не должны подпадать под законопроект.

Дастан Бекешев, депутат ЖК КР (СДПК):

- Земельные участки, о которых идет речь в законе фракции «Ата Мекен», в свое время захватили незаконно. Дома на них возведены нелегально. То есть меры по отношению к захватчикам надо было принимать несколько лет назад, когда все случилось. Но тогда власти этого не сделали. Так что теперь у государства нет другого выхода, кроме как узаконить их. Многие самозахватчики пошли на такой риск, как захват земли, потому что у них не было выбора, им негде было жить. Людям придется давать прописку, они должны участвовать в голосовании, трудоустраиваться. Но я бы отметил такую деталь: наряду с легализацией земельных участков в парламенте параллельно обсуждается другой законопроект – «О легализации самовольно построенных домостроений». Речь в документе об узаконении домов, а не земельных участков. Бишкек должен расширяться. Так что рано или поздно встанет вопрос о том, что эти земли у их хозяев будут изыматься для нужд города. На них, возможно, будут строить трассы или еще что-то. А вопрос с домовладениями в этом случае будет решаться в рамках закона.

Марат Казакпаев, политог:

-Я понимаю, почему фракция «Ата Мекен» инициировала легализацию захваченных земельных участков. Потому что они захвачены во время бакиевского правления и с подачи власть имущих. Но я считаю, что законопроект в таком виде принимать не стоит. Это не выход из ситуации. Судите сами: сейчас на законодательном уровне предлагается узаконить самовольный захват земли. При этом прописывается норма о том, что легализации подлежат дома, возведенные до 3 августа 2012 года. Но, простите, где логика? На одной и той же улице могут проживать те, кто легализует свой дом, и те, кто не успел застроиться до 3 августа. Естественно, у последних будет недовольство: почему одним можно, а другим нет? В конечном итоге это приведет к новой волне протеста. Не исключаю и такой вариант, когда нуждающиеся в земельных наделах кыргызстанцы, увидев, что идет легализация, начнут вновь захватывать участки в Бишкеке и Оше. Так что инициатива с легализацией неоднозначна.

Алмазбек Абдыкаров, заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве КР:

- Законопроект о легализации нужен хотя бы потому, что на самовольно захваченных и застроенных участках проживают наши соотечественники. Однако считаю, что закон надо доработать. На участках, о которых идет речь, дома строили поспешно, без учета государственных стандартов градостроительства. Сомневаюсь, что они сейсмоустойчивы. Если легализовать такое жилье, то ответственность автоматически перекладывается на мэрию и другие госорганы, отвечающие за градостроительство. Тогда надо прописывать и персональную ответственность домовладельцев. И потом, как архитектор, скажу, что город должен расти, и не только вверх, но и вширь. А если сейчас легализовать участки, как потом Бишкек будет расширяться? Такие моменты тоже надо продумать.

Акылбек Жапаров депутат ЖК КР («Бир Бол»):

- Проблема самозастройщиков обсуждается в обществе не первый год. Здесь есть два варианта решения вопроса: либо мы даем им право легализовать земли вместе с домами, либо разрешаем легализовать только домовладения. Однако во втором случае их хозяева будут пользоваться прилегающими земельными наделами. То есть идет косвенная легализация и участков. Насколько помню, ранее правительство предлагало легализовать дома, построенные до 2009 года. В этом законопроекте речь о легализации до 2012 года. Принимать закон нужно, но есть нюанс. Если посмотреть на Бишкек с высоты птичьего полета, то видно, что столице некуда расти. Поэтому в законе надо прописать норму о том, что в случае расширения города владельцам таких домовладений придется идти на уступки. Городские власти должны выкупить у них дома или предоставить квартиры. А вообще мы должны изучить планы развития всех городов в Кыргызстане.

Самарбек Болотбеков, глава Департамента индивидуального жилищного строительства:

- В законопроекте прописано, какие домовладения предлагается узаконить. Сносить незаконно возведенные жилища мы не можем, потому что общественно-политическая ситуация у нас не та. Остается вариант легализации. На этих 3 тысячах 589 участках проживают наши соотечественники и все это время пребывают в «невесомости». Мы не приветствуем захват земли. Такого впредь допускать нельзя. Но проблемы уже застроившихся владельцев придется решать. В законе четко оговорено, какие дома можно узаконивать. Есть и ограничения для владельцев таких строений. К примеру, физические лица будут иметь ограниченные права в отношении объектов недвижимости и не вправе их продавать, дарить, совершать с ними иные сделки.