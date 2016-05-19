Экс-генпрокурор, ныне депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова при обсуждении нового проекта Уголовного кодекса КР предложила провести социологический опрос среди детей и выяснить, что они знают о терроризме. Оказалось, что терроризм они понимают только как взрывы и поджоги, то есть дают информацию, полученную из фильмов. Она заявила, что подростки не всегда понимают, что подразумевается под действиями террористического характера и каковы их последствия.

Эксперты отметили необходимость обратить внимание на то, что подростки могут легко стать орудием в руках террористов, и следует сделать все, чтобы они осознавали тяжесть совершаемых ими деяний.

А редакция ИА «24.kg» решила выяснить, что знают о терроризме взрослые, которым как раз и предстоит воспитывать и просвещать детей.

Алтынбек, частный предприниматель:

- Для меня терроризм в первую очередь ассоциируется с войной и различными религиозными течениями. Это страх, а также смерть невинных людей, в том числе стариков и детей.

Жазгуль Кенебаева, врач:

- Террористы - это группа людей, которые убивают других и занимаются ущемлением прав человека. Я не знаю, чем они руководствуются, но связывают терроризм с исламом, хотя это миролюбивая религия. Но террористы делают так, чтобы в мире все думали об этой религии плохо.

Андрей, продавец книг:

- Это образ жизни определенной группы людей, которые подверглись зомбированию. Я считаю, что терроризм зародился еще несколько веков назад в Японии. Там же появились камикадзе, которые погибали во имя определенных целей. Люди ведь не рождаются террористами, их ими делают. Яркий пример - ИГИЛ. В мире очень маленький процент людей, которые рождаются с отклонениями и становятся террористами. Для террористов главное - власть и деньги, поэтому люди вступают в их ряды. А выйти оттуда уже невозможно, это как болото. Посмотрите, сколько наших ребят стало террористами! К единому мнению о том, что такое терроризм, люди не придут, у всех будет на этот счет свое личное мнение.

Кубатбек Кожоналиев, юрист:

- Как юрист могу сказать, что определение терроризма дано в статье 226 Уголовного кодекса КР. В бытовом понимании терроризм – это совершение взрывов, поджогов и иных насильственных действий с целью устрашения населения и воздействия на органы государственной власти или международные организации с целью принуждения их к принятию определенных решений.

Алия Токоева, студентка КНУ:

- Терроризм - это массовый террористический акт. Все происходит на фоне религии, например, Шамиль Басаев устраивал теракты, чтобы в мусульманских странах не показывали непристойные фильмы, клипы в том числе, чтобы не транслировали всевозможные гей-парады. Террористы - это группа людей, которые делают что-либо ради своей выгоды, тем самым уничтожая конкурентов.

Венера Халитова, садовник:

- Терроризм - это в первую очередь массовые убийства, связанные с национализмом. Терроризм преследует экономические выгоды. В 1993 году в Иране были известные события, с тех пор они стали агрессивно относиться к США, даже заставили их вывести своих агентов из страны. Сегодня, к сожалению, многие террористы - это выходцы из Средней Азии. Молодые люди не понимают, что их ждет. Парни вступают в ряды террористов, потому что хотят заработать деньги, но становятся заложниками чьих-то идей.

Сергей Степанов, научный сотрудник КРСУ:

- Есть классическое определение терроризма, которое дано в словарях. В моем понимании терроризм - это уничтожение людей в угоду каких-либо политических целей, когда вопрос не может решиться мирным путем. Другая форма терроризма - это когда психически неполноценные люди начинают заниматься террористической деятельностью в свое собственное удовольствие. Убийство, пролитие крови – от этого они получают психологическое удовлетворение. Если брать исторический аспект, то можно сказать о русских социал-революционерах, затем о большевиках-коммунистах. Это были люди с психическими отклонениями. Будучи людьми умными, близкими к гениальности, они свои отклонения тщательно и успешно скрывали, прикрываясь политическими задачами.

Анвар Шамильев, водитель такси:

- Это в первую очередь массовые убийства, шантаж. Терроризм проявляется там, где взрывы и террористические акты. Это явление, направленное против определенных политических деятелей. Террористы убивают людей там, где их не устраивает политика страны. Прежде всего это борьба за сферу влияния.

Виктор Клейменов, горный инженер:

- Мирные жители городов и сел боятся ходить в местах массового скопления людей из-за проявлений терроризма. Вот, к примеру, заходить в универмаг тоже становится страшно, всегда осматриваешься налево-направо. Сколько было случаев, когда в том же магазине террористы расстреливали невинных людей!

ИА «24.kg» считает уместным в конце опроса дать определение того, что же такое терроризм. Словарь определяет это явление так: насильственные акты, совершаемые против лиц или объектов, находящихся под защитой государственных или международных прав. Как правило, используются экстремистскими организациями в качестве способа политической борьбы для оказания давления на различные субъекты международной деятельности, прежде всего на власти того или иного государства. Особенно опасны теракты с использованием террористами ядерного, химического и биологического оружия, высокотоксичных химических и биологических веществ, а также захват или попытка захвата ядерных, химических и иных промышленных объектов, повреждение или вывод из строя которых может представлять повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Формами терроризма являются необъявленные войны, политические убийства, взрывы дипломатических представительств и других объектов, взятие заложников, разрушение международных транспортных систем, захват воздушных и морских судов.