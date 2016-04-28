Нужен ли Кыргызстану «Мир, труд, май»?

В Кыргызстане 1 мая традиционно отмечается День труда. Раньше в этот день устраивали народные гуляния, все дружно шли на демонстрации с транспарантами и цветами. Сегодня для многих 1 мая стало не больше, чем очередным выходным днем. «Праздник устарел, его надо упразднить», - все чаще слышится от некоторых граждан.

ИА «24.kg» в преддверии 1 мая решило узнать у респондентов, что они думают по этому поводу, и спросить, какое значение имеет для них этот праздник, отмечают они его и нужен ли он нам сейчас.

Кудайберген Базарбаев, министр труда и социального развития КР:

- Первое мая в мировом сообществе воспринимается как день солидарности трудящихся. В далекие годы рабочие одного из заводов США потребовали ввести 8-часовй рабочий день. В этот день люди задумываются о том, как сделать свою жизнь лучше через труд. Я думаю, что 1 мая в нашей стране воспринимается очень позитивно, поэтому праздник нам нужен.

Раньше, в советское время, мы ходили на первомайские демонстрации, я был одним из активных участников этих мероприятий. В последние годы праздник стал свободным. Обычно мы вместе с семьей готовимся сразу к 1 и 9 мая, первого числа мы едем на могилу моего отца – участника Великой Отечественной войны, убираемся там, вспоминаем его.

- Обоснованы ли доводы тех, кто утверждает, что праздник устарел?

- У нас демократическое общество. В Кыргызстане есть свобода слова, каждый волен говорить свое мнение. Поэтому если у людей по какому-то вопросу иной взгляд, это их личный выбор. Значит, их уклад жизни, место, где они работают, позволяют им так рассуждать.

- Вопрос не как министру, а как гражданину. Не считаете ли вы, что у нас в стране слишком много праздников?

- Я бы посоветовал зайти в Интернет, найти праздники в развитых странах и посчитать. Вы увидите, что там их больше, чем в КР. Поэтому все в жизни относительно и познается в сравнении. Считаю, что для Кыргызстана достаточно.

Ширин Карасартова, студентка:

- В этот день занятия не проходят как в школах, так и в университетах. Но если признаться, я даже не знаю, почему. В курсе, что это какой-то праздник и все.

- В школе вам рассказывали о Дне труда?

- Я где-то слышала, но, извините, не могу вспомнить.

- По-твоему, 1 мая нужно отдыхать или нет?

- Я думаю, что у нас слишком много праздников. Конечно, запретить отмечать нельзя, это выбор каждого гражданина. Однако делать дату красным днем календаря - излишне, к примеру, 1 мая, 7 ноября устарели. Если спросить у молодежи их мнение по данному вопросу, полагаю, что со мной многие будут солидарны. Кроме того, я считаю, что в праздничные даты нужно информировать население, проводить какие-то культурные мероприятия.

Абдыкалый Туйбаев, к.ф.н., профессор БГУ имени К.Карасаева:

- Я очень положительно отношусь к данному празднику. Он один из значимых, направлен на консолидацию, объединение трудящихся людей со всего мира. Праздник должен поднимать дух, пробуждать людей к труду, помогать нам в определении каких-то целей в жизни. Мы должны помнить, что только труд составляет основу человеческого существования, вне зависимости от нации, религии.

Мы – более старшее поколение - помним, как праздник широко отмечался на государственном уровне: мирные шествия с плакатами, транспарантами. Готовились к этой дате абсолютно все и ждали праздник с воодушевлением. Нужно отметить, что была некая организованность, помпезность, хотя все это было по своему желанию.

- Нужен ли нам этот праздник сегодня?

- Время, поколение и ценности меняются. Меня настораживает нигилистическое отношение молодежи к подобным праздникам. Хотя, наверное, в этом есть и вина старшего поколения, потому что мы не рассказываем им. Если народ не празднует, возникает резонный вопрос, зачем нам тогда 1 мая? Возможно, нужно отменить, но если этого не сделали, значит, необходимо на государственном уровне возрождать празднование, но не так помпезно. Необходимо прививать любовь к труду с малых лет. А вот делать первое число красным днем календаря, думаю, нет нужды.

Важно не просто сделать какую-то дату красным днем для галочки, нужно осмысливать значение таких особенных дней и проводить какие-то мероприятия, чтобы народ знал и помнил о них.

Наталья Кисленко-Джунковская, психолог:

- Про 1 мая я помню по рассказам родителей, бабушек и дедушек. Они вспоминали, что устраивали грандиозные мероприятия, шествия. Лично я хорошо отношусь к 1 мая, считаю, что праздник нужен. Хотя есть люди, убежденные в необходимости упразднения.

К сожалению, некоторые молодые люди не помнят об этой дате, в этом есть доля вины и старшего поколения. Чтобы 1 мая полностью не забыли, нужно прививать любовь к труду и празднику с детства, этим должны заниматься не только родители, нужно поднимать вопрос и на государственном уровне (проводить пропаганду, культурные мероприятия). Хотя сейчас многие школьники воспринимают этот день как «халяву», дополнительный выходной день.

Например, есть праздники, которые не стоило бы делать выходным днем, к примеру, 7 апреля. Для меня это сомнительная дата. Конечно, эту страницу в истории страны нужно помнить, но зачем делать красным днем?

Кубат Асанов, учитель:

- Раньше посыл и значение праздника были большими и значимыми. В современном мире сложно сказать, что 1 мая – это День солидарности трудящихся. Каждый работает по мере своих возможностей и необходимости. Я думаю, что можно и отменить данный праздник. К тому же много выходных дней порой мешают учебному процессу. Например, 1 мая и 7 ноября давно устарели, о чем говорит общество не первый год. Над этим вопросом стоит всерьез задуматься вышестоящим руководителям и депутатам.

- В школах рассказываете о Дне труда, проводите какие-то мероприятия?

- Учителя информируют, что в этот день дети не учатся, так как это праздник, который раньше очень широко отмечался. Однако никаких массовых и культурных мероприятий не запланировано.

Дамира Ниязалиева, экс-вице-премьер-министр КР:

- Это история, и мы не должны ее забывать. О первом мая у меня остались только светлые воспоминания. Труд очень значим, от него зависит многое, поэтому сегодня как никогда есть необходимость со стороны правительства дать новое веяние этому празднику. Я не сторонник того, чтобы дату отменяли.

Думаю, что было бы хорошо, если бы 1 мая проводили ярмарки вакансий, демонстрировали успехи трудящихся. Если сильно захотеть, можно возродить праздник, немного подкорректировав с учетом современных требований. Эту задачу на себя должна взять исполнительная власть. Ныне вопрос труда завис где-то между небом и землей. К сожалению, этой проблеме уделяется мало внимания соответствующим ведомством.

Майрамбек Акматалиев, военный прокурор Балыкчинского гарнизона:

- На самом деле это прекрасный праздник, раньше его отмечали очень широко. Сейчас, когда государство не способно обеспечивать работой все население, среди некоторых граждан возникает не совсем положительное отношение к 1 мая. А для тех, кто работает, праздник очень светлый, я и мои знакомые всегда отмечаем эту дату.

- Некоторые высказывают мнение, что праздник устарел и его нужно отметить, что вы думаете?

- Возможно, для молодого поколения эта дата не так важна. Но мы должны возродить дух праздника. От того, что мы отдыхаем один день или чуть больше, экономика страны сильно не пострадает, так как в Кыргызстане нет крупных заводов и фабрик.

Жанар Акаев, депутат Жогорку Кенеша:

- Это очень значимый праздник. Поэтому мы должны его возродить с учетом культуры и традиций нашей республики. 1 мая нужно пропагандировать труд, продвигать идеологию, что только честным трудом нужно зарабатывать деньги, рационально использовать время. Я против того, чтобы отменяли праздник.

- Кто должен заниматься пропагандой?

- Во главе данного вопроса должно стоять правительство, через СМИ пропагандировать, например лозунгами: «Кто работает, тот ест».

Справка ИА «24.kg». В Кыргызстане, Беларуси, Китае, Пакистане и Шри-Ланке 1 мая отмечается как День труда. В России и Таджикистане - Праздник Весны и Труда. На Украине эту дату по-прежнему отмечают как День международной солидарности трудящихся. В Казахстане в этот день отмечается Праздник единства народа Казахстана. В Узбекистане и Туркменистане 1 мая не отмечают.

В США праздник с таким же названием - День труда - отмечают в первый понедельник сентября, а в Японии «День благодарности труду» отмечается 23 ноября.