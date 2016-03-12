Курултай новый - проблемы старые

Весеннее обострение для Кыргызстана - обыденность. Начинается активизация населения, граждане говорят о недовольстве к власти и насущных проблемах, выходят на митинги и собрания.

Этот год не стал исключением. В марте в Оше представители оппозиции проведут курултай. Какие вопросы будут обсуждать на всенародном собрании и чего ждать от него простым людям, с таким вопросом ИА «24.kg» обратилось к своим респондентам.

Кубатбек Боронов, министр чрезвычайных ситуаций:

- Сейчас правительство реагирует на все обращения граждан, не то, что раньше. Другой момент, решаются ли эти вопросы.

На курултае народ поднимет актуальные, насущные проблемы, волнующие граждан, и направит обращение к властям, правительство постарается решить их. Нередко мы замечаем, что простой народ используют для массовки при проведении каких-то акций протеста, митингов, тем самым шантажируя власть. Таких случаев много. Люди поддаются из-за родственных отношений, или им обещают деньги, какие-то должности.

- В Таласской области народ выступает против разработки золоторудного месторождения тоже из-за раздачи денег?

- Им надо правильно разъяснить, каким образом будет разрабатываться, что не будет катастрофического вреда экологии, о которой твердят некоторые. Если жителям четко рассказать, они поймут, хотя есть те, кто, даже не понимая сути, выступает против.

Помимо этого, народ сейчас бурно обсуждает тарифы на электроэнергию, введение ОСАГО и страхования жилья. Необходимо понимать, что получать свет по старым меркам у нас не получится, все дорожает, техническая база устарела. Страхование жилища власти отсрочили, это верный шаг, потому что Кыргызстан еще не готов, но оно необходимо.

Адахан Мадумаров, экс-спикер парламента:

- Я разделяю цели и задачи курултая. Требования и обращения жителей семи областей одни и те же, и мы поддерживаем их, так как они обоснованы.

В стране наблюдается полнейшая деградация власти, теряются профессиональные качества исполнительной и законодательной ветвей власти. Поэтому пора назначать на должности не по политическим соображениям, а по навыку и опыту работы человека. Нужно прекращать игры: «Ты мне нравишься - будешь работать, а если нет, значит, не нужен». Ныне парламент в Кыргызстане практически однопартийный, у фракций лишь названия разные, как говорится, партии-клоны.

Учитывая нарастание внешней и внутренней угрозы безопасности, многие страны улучшают свою обороноспособность. Однако у меня ощущение, что наши власти живут по принципу: «У нас горы высокие, и проблемы нас не достанут». Не надо делать из правительства «дом пионеров» и экспериментировать, спецслужбы (ГКНБ) должны возглавлять суперпрофессионалы. Такая же картина и с региональными руководителями.

- Натолкнут ли людей назначения по принципу «ты мне нравишься» на протесты, или народ смирится?

- У нас такая ментальность, что будет тихое игнорирование. Да, люди будут возмущаться, но у себя на кухне. И когда встречаешься на тоях и торжествах, люди сидят и хихикают над своими начальниками. Такая ситуация приведет к потере уважения к государственным институтам власти. Человек, чтобы кем-то управлять, должен обладать незыблемым авторитетом.

- Не ждать ли нам после таких собраний «веселой» весны и не станет ли курултай обычным шантажом власти?

- Все зависит от того, насколько власть готова выслушать. Мне известно, что некоторые их представители говорят, мол, все под контролем, ничего страшного. Хотя мне это очень сильно напоминает недавнее прошлое, когда в 2010 году с трибун выступали высокопоставленные чиновники и говорили то же самое. Все мы помним, чем это закончилось.

Если раньше революцию делали политики, то сейчас иначе. Волнение нарастает снизу, это опасно, даже оппозиционная сила отстает от желания народа. Основные требования граждан аполитичны, они просят решить социальные вопросы: электроэнергия, пособия и так далее.

Анара Дауталиева, правозащитник:

- Народ волнует и тревожит повышение цен, нехватка рабочих мест, увеличение тарифов на электроэнергию. Обещания, которые давали чиновники, как показала практика, не выполнили.

- Что можно ожидать от предстоящего курултая в Оше?

- Те оппозиционные силы, которые собираются устраивать курултай и обсудить насущные проблемы, не отражают чаяния народа. Выйдут люди, которые не смогли попасть во власть и занять «хлебные» места. Считаю, что это попытка запугивания и шантажа властей, якобы митингами и протестами. Однако я бы отметила, что в стране на данный момент обстановка стабилизировалась, есть, конечно, нерешенные проблемы, но предпосылок для революции нет.

Курултай - всенародное собрание, волеизъявление граждан, однако в данном случае большой вопрос, кто проводит подобное собрание, в каком формате? Лично я еще подумаю, пойти на него или нет.

Это лишь очередная демонстрация большого кулака руководителям якобы через чаяния народа. Идею курултая, какой она была изначально, я поддерживаю. Это способ обсуждения насущных вопросов всем населением и предложения по их решению. Но в той форме, в какой он планируется, я не поддерживаю. Думаю, этим «господам» бездельникам, планирующим провести курултай, нечем заняться, вот и пытаются реализовать свои силы и амбиции через дешевые популистские призывы, лозунги и критику властей. К тому же в следующем году президентские выборы, они хотят посмотреть на реакцию руководителей на требования.

Сегодня весь мир пришел в тупик, посмотрите, что творится в Европе, Америке, поэтому нужно задуматься, что делать в такой ситуации Кыргызстану, какой выбрать вектор развития на большой мировой арене.

Осмон Кожокелдиев, активист в Таласской области:

- Главный вопрос, который тревожит народ, – незаконная и несправедливая продажа земель Кыргызстана: Узенгу-Кууш, Каркыра, Джеруй.

- Жители региона не первый год выходят на митинги против разработки месторождения, однако нет результатов, что вы намерены делать дальше?

- Даже если приедут из США, наши земли не отдадим, будем стоять до последнего. Если чиновникам все равно, пускай вместе с участками продают и местное население. Посмеют ли?

Эрик Куйкеев, заместитель министра труда и социального развития КР:

- Недавно ездили по регионам, где большинство людей затронули вопросы выплаты пособий и денежных компенсаций. В частности, вывода из совокупного дохода семьи пенсии, чтобы при назначении пособий пенсия не учитывалась. Над этим вопросом сейчас работает комиссия. Много хозяйственных вопросов: построить мосты, дороги, школы, провести водоснабжение, электроэнергию.

Зульфия Марат, эксперт:

- Согласно статье 52 Конституции Кыргызстана, есть право проводить курултай. Требования Ошского курултая были анонсированы заранее и всем известны. Эти требования в рамках Конституции, и они вполне обоснованы. Эти политики в течение последних 25 лет были у власти, и народ Кыргызстана знает цену их словам. Вся система государственного управления, выстроенная за эти годы, «заточена» под системную коррупцию. Все законодательство страны, включая основной закон, подвергались многочисленным изменениям и под коррумпированную власть. Политическая, экономическая, идеологическая системы в Кыргызстане ремонту не подлежат.

Нужно строить абсолютно новое государство. Именно поэтому Народно-патриотическое единство «Аттан» проводит 26 марта в Бишкеке народный «Курултай очищения и обновления XXI века», где будут обсуждаться пути реализации плана по строительству нового государства. Я считаю, что курултай должен не просто обсуждать проблемы в стране, а ставить вопрос: «Что делать?» и «Как делать?».