Год 2016: Ожидания экспертов, гражданского сектора и чиновников

Ушедший год для Кыргызстана был насыщенным. Страна стала полноправным участником ЕАЭС, пережила очередные парламентские выборы, на фоне ослабления валют стран-соседей нестабилен и кыргызский сом. В мире активизировалась деятельность террористических организаций, приверженцы которых проникли и в Кыргызстан.

Простые граждане теряются в догадках, чего же ждать от наступившего 2016 года, сможет ли Кыргызстан противостоять международным угрозам, выстоит ли экономика страны под натиском внешних факторов. ИА «24.kg» решило узнать у экспертов и представителей гражданского сектора, чего ждут они.

Александр Зеличенко, эксперт:

- На первый план выходит задача по обеспечению безопасности и порядка в Кыргызстане. А для этого делается многое. Дальше в рамках закона население, кроме уязвимых слоев, должно заботиться о себе само.

Я пока не вижу четкого решения проблемы терроризма и экстремизма, но одно могу сказать четко - год будет сложным.

- Насколько мы готовы к современным угрозам?

- К ним невозможно быть по-настоящему готовым. Даже в странах, которые съели в этом вопросе собаку, мы видим сейчас панику.

Я был шокирован, узнав о сексуальных нападениях и разбоях в новогодние праздники в Кельне. Бундесвер - «машина», для которой нет невыполнимых задач. На этот раз полиция была бессильна. Надеюсь, наши правоохранительные органы готовы к любым угрозам.

Я бы рекомендовал государству сконцентрироваться и определить наиболее приоритетные направления. Прежде всего, надо разобраться со здравоохранением. Простой антибиотик стоит 500 сомов, это беспредел.

Адилет Айтикеев, журналист:

- Я ожидаю больших перемен в государстве. Хотя сейчас наблюдается ухудшение экономического положения страны, нарастает народное волнение.

- Вы полагаете, будет революция?

- Надеюсь, нет.

Кубатбек Боронов, министр чрезвычайных ситуаций КР:

- В мае проведем Генеральную ассамблею международных организаций гражданской обороны, в Кыргызстан приедут главы чрезвычайных ведомств.

Кроме того, проведем защитные, предупредительные мероприятия, учения. Также для сотрудников МЧС строится многоэтажный дом.

- В последнее время все чаще говорят о возможной революции, что вы думаете по этому поводу?

- Предпосылок для революции нет. Что бы ни говорили, есть поступательные сдвиги в улучшении жизни населения.

Анара Дауталиева, правозащитник:

- Меня волнуют решения, которые принимает наша власть, в частности, выбор омбудсмена. Правительство Темира Сариева судорожно пытается покрыть дефицит бюджета, предложив вернуть казино.

Я не понимаю, что происходит в стране, есть тревога за будущее государства, нет стабильности.

Бермет Барыктабасова, консультант Министерства здравоохранения КР:

- Я составила личный план, в котором многое связано с будущим отечественной медицины. Есть направления, которые нужно поднимать практически с нуля, и это необходимо реализовывать сейчас.

- Какие именно направления?

- Необходимо внедрить международную классификацию в области инвалидности, которая уже около 10 лет существует в других странах. В Кыргызстане около 160 тысяч инвалидов, но системного их возвращения к жизни нет.

Также нужно поднимать паллиативную помощь (система мероприятий, направленных на поддержание качества жизни пациентов с неизлечимыми, угрожающими жизни и тяжело протекающими заболеваниями). К примеру, исходя из потребности в стране нам необходимо несколько тонн морфия, а на деле есть около 200 килограммов.

Помимо этого необходимо четко расписать стандарты помощи детям для защиты от насилия, поднимать гериатрию (здоровье пожилых людей).

В этом году у нас развернута большая работа по искоренению пыток и насилия в госорганах. Мы намерены распространять в учреждениях здравоохранения журналы и формы, в которых будут фиксироваться факты насилия, затем эта информация поступит в правоохранительные органы.

Кадыр Маликов, теолог:

- Нам нужно готовиться к тому, что год будет сложный в социально-экономическом плане. Самое главное сейчас - сохранение мира и стабильности в Кыргызстане, и граждане должны понимать это, быть терпимее и плодотворно трудиться.

Учитывая угрозы терроризма, необходимо работать с молодежью в информационно-идеологическом направлении, поднимать духовный, интеллектуальный уровень населения. Сейчас наблюдается постепенная маргинализация общества. На улицах чувствуется агрессия. Еще раз подчеркну, необходимо повышать культурно-нравственные ценности народа. И каждый должен начать с себя.

Бактыбек Чойбеков, председатель ассоциации обменных бюро «Альянс»:

- Главное ожидание – стабильность, мир и процветание. Я настроен позитивно.

- Какие прогнозы относительно курса валюты?

- Как отмечают аналитики, в прошлом году падение валюты у нас было всего лишь на 28-30 процентов, в других странах - на 50 процентов. В 2016 году со своей стороны мы будем стараться лоббировать интересы государства.

- В какой сфере ожидаются подъем и развитие?

- Эксперты отмечают, что из-за ухудшения взаимоотношений между Россией и Турцией многие россияне для отдыха выберут Иссык-Куль, ожидается большой наплыв туристов.

- Некоторые отмечают нарастающее народное волнение, нет ли опасений, что будет революция?

- Действительно, в обществе есть небольшая тревога, но я призываю народ не идти на радикальные меры.