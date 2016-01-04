Помню, однажды…

У многих из нас немало забавных или необычных историй, когда встреча Нового года запомнилась надолго. Давайте вместе улыбнемся над тем, что рассказали ИА «24.kg» собеседники.

Вячеслав Шаповалов, народный поэт КР:

- За много лет было всякое… Но вот случай, который вспоминается «со смешанными чувствами печали и радости…» (Шекспир). Было это в Прииссыкулье, возле Пржевальска (ныне - Каракол). 31-го числа черт понес меня в Ново-Покровку (40 км от областного центра) подписывать какую-то бумажку… И не подписал (дураков нет перед Новым годом работать), и уехать обратно не мог - все умерло и замерло. Наконец, чудом впихнулись мы, «сироты автотрассы», в какую-то развалюху… И пока со скрипом ехали и мучительно гадали, успеем ли к торжеству, как это корыто намертво заглохло. На дороге - никого. В салоне человек восемь да «шопурчи» (шофер) за рулем. И вот когда осталось минут десять до брызг шампанского, все вдруг оживились и, матерясь, полезли по сумкам - у кого что есть. У всех все было! И помнится, соленая форель, и жареный гусь, и водочка во множестве. Даже у меня, бездомного вузовского преподавателя, нашлась в портфеле бутылка шампанского (заочник взятку незаметно сунул в портфель). Быстро сымпровизировали какой-то типа стол, сели, радио водительское нам подсказало, когда «ура» кричать, прекрасно выпили, перекусили, еще и еще выпили. Наконец, все выпили. И съели все. Образовалась пауза. И тут - фары, едет какое-то чудовище, такое же, как и наше, только едет, а не стоит. И взяли туда всех нас, горемычных, и привезли домой. Все с опозданием на пару часов попали в объятия, в которые и намеревались попасть… В общем, ничего хорошего в том, чтобы встречать Новый год на морозе в 15 градусов, на пустой зимней дороге. Ничего хорошего! Совсем ничего. Несмотря на жареного гуся.

Диана Светличная, писатель:

- Я люблю Новый год – праздник детства с ароматом мандаринов. Поэтому расскажу про свой детский Новый год. В отделении милиции. Мне тогда было шесть лет, папа перед праздником купил новый автомобиль – прекрасный зеленый «Москвич». В машине все было прекрасно: и форма, и цвет, и запах. Не авто - воплощение мечты. Я ходила за папой по пятам, вместе с ним поправляла дворники, протирала переднюю панель, стучала по колесам и говорила его голосом «моя ласточка».

Новогодняя ночь за городом. В доме мама накрывает на стол, в духовке утка, по телевизору все то же, что сегодня, я во всем участвую, готовлюсь петь и танцевать, и тут в дом с криками «Вашу машину угнали!» влетают соседи. Папа бледнеет, я за ним. Начинает одеваться, я туда же. Тогда не было ни сигналок, ни мобильных телефонов. В деревне и обычного-то телефона не было. А мой папа тесно работал с милицией и точно знал: если в течение первых часов не заявить об угоне, потом ищи-свищи «ласточку».

До города десять километров, снег по колено, и ни одной машины. Дома скандал. Из-за меня. Родители не пускают в милицию. Но я человек серьезный. Попробуй не возьми. И вот мы с папой вдвоем в ночи на большой дороге. Идти тяжело, ноги вязнут в сугробах, в зоне видимости одна белая степь, на небе луна, мороз. Плакать хочется от усталости, рук-ног не чувствую. Готова упасть и замерзнуть. А папа мне: «Ладно, машина, давай хоть успеем Новый год с милиционером встретить!» И мы побежали. То бежим, то я на нем еду. Короче, примчались мы минут за десять до Нового года. Нам в отделении даже шампанского налили. Ну и я милиционерам стихи рассказала. Праздник удался. А машину нашли на следующий день. Только папины часы из нее и украли.

Михаил Левантовский, поэт:

— Не знаю, насколько это подойдет под «необычное», но как противопоставление «обычному», обыденному, привычному, то есть одна история. Обычно - это как? Это, как правило, дома. Уютный, семейный, домашний праздник, ну, как мне представляется, да и для многих, полагаю, именно так. Что-то такое веселое, в компании. С кем-нибудь. А я как-то раз встретил Новый год один. Не сказать, что мне некуда было идти или ехать, но, может быть, некие этапы «внутреннего» взросления, сплетясь на тот момент с обстоятельствами, сложились в явную картинку: хотелось встретить ночь с 31-го на первое именно одному. И даже не дома. Мне хотелось просто побродить по улицам, этаким наблюдателем, прохожим. Я тепло оделся, в рюкзак кинул мандаринов, бутылку шампанского и бутылочку бальзама «Арашан» и сигарет. Дело было, к счастью, в сельской местности, в хорошо знакомых и спокойных местах, в том плане, что выпить прямо на улице, где-нибудь на центральной улице, можно было спокойно. И я пошел. В сельском пространстве, деревне двухтысячных, знаете, Новый год - он совсем другой. Там и темноты больше, и воздуха, и вообще все другое, понятное дело, не как в городе. К глухому стуку петард прибавляется собачий лай со всех сторон, это тоже интересно, если вслушиваться, останавливаться, ловить звуки. Так, мечтательно, спокойно, почти медитативно, я ходил по поселку, смотрел салюты, подслушивал нечаянно людские разговоры, смотрел на опустевшие улицы, редкие машины, наслаждался всем этим. Это было прекрасно. Слушал музыку в наушниках… Когда праздник вокруг ближе к часу ночи притих, отправил замерзшими пальцами несколько смс-сообщений, расхаживал, куда хочется, и глазел, задрав голову, на ночное небо. Здорово было, чудно. Рад, что не упустил такую возможность - встретить Новый год в одиночестве, просто гуляя по улицам.

Сергей Келлер, художник:

- Как-то мы собрались с друзьями отмечать Новый год дома у одного из приятелей. Когда все собрались, мы не досчитались одного из друзей и после двенадцати пошли его искать. Дома его не было. После пары часов поиска мы узнали, что по пути к нам он с кем-то сильно подрался. Мы искали его почти всю ночь, уже хотели идти в милицию, но когда утром вернулись домой к другу, у которого отмечали, то нашли нашего приятеля сидящим за столом и преспокойно пьющим водку с отцом друга. Выглядел он жутко помятым. Когда мы спросили, что случилось, он рассказал, что, идя к нам, увидел за забором одного из сельских домов девушку и, будучи уже изрядно навеселе, полез через забор поздравлять ее. Но в этот момент вышли ее братья и наваляли ему. Придя в себя, он дошел до нас и, никого не застав, сел отмечать Новый год с батей. Замечу, что тогда сотовых телефонов еще не было…

Боря Глобус, радиоведущий:

- Встреча даже не Нового года, а нового века в Косово в составе Kosovo Forces. Агитплакат в расположении нашей вертолетной эскадрильи гласил: «Миротворец, помни: ты на передовом крае защиты Отечества». Однако в ту новогоднюю ночь память отказала у всей эскадрильи. По понятным причинам. Так что помню, что было хорошо, а как хорошо было - не помню.

Дмитрий Ложников, шеф-редактор службы новостей «Пятого канала»:

- Моя самая необычная встреча Нового года, наверное, покажется вполне заурядной, если учесть, что тогда я работал актером. Праздник в том году проводил в роли Деда Мороза. Это было много лет назад. Весь вечер ездил по городу, поздравлял детей. Ну а сам Новый год встретил на праздничном торжестве для взрослых в ресторане. Было забавно увидеть там известных чиновников. К примеру, прежний аким одного из районов столицы Николай Байло водил со мной хоровод вокруг елки. А я ему говорил, что, мол, ты совсем не изменился, внучок, такой же озорной, как в детстве.

Игорь Акулов, топ-менеджер:

- Собрались мы на горнолыжку на Норус. Годом ранее тоже там встречали Новый год: у знакомых был свой ресторанчик с отменной едой. Утром первого числа можно было покататься на лыжах без толкотни и толпы народу на склоне. Нам это понравилось, и мы решили на следующий год отметить так же. Пригласил еще двоих друзей. Заехал за одним на работу 31 декабря, а он, спускаясь по лестнице, поскользнулся и упал прямо на спину. Сломал сустав. Врач посоветовал ему, что надо или сидеть, или лежать, стоять нельзя, ходить можно понемногу. Решили, что все равно поедем. На месте выясняется, что по программе весь вечер празднуется в ресторане, а за 15 минут до Нового года все идут в гостевой домик на склоне и там пьют, пускают фейерверки и прочее. Ну, мы-то умные, думаем: сядем в машину и доедем быстро до домика. Сели, поехали. Оказалось, объезжать далеко, и дорога упиралась в неубранный снег, а до домика еще метров сто. Что делать, не бросать же раненого. Взяли на плечи друга и пошли. Снега много, темп - очень медленный. До домика, естественно, не успели дойти. Вот так и встретили Новый год - посреди снежного поля, по колено в снегу, да еще и с повисшим товарищем на плечах. А из домика только радостные вспышки фейерверков да пьяные голоса раздаются.

Эрнест Абдыжапаров, кинорежиссер:

- Это было вечером под Новый год, с 1984-го на 1985-й. Я, холостой учитель начальных классов в Сары-Джазе, депутат местного совета, зампредседателя профсоюза, 31 декабря организую праздничное мероприятие в местном клубе. Дискотека, игры, призы. И вдруг вижу ту самую девушку, в которую успел влюбиться еще летом. Танцующую, одну, без подружек, родственников и парней… Летом она приезжала на каникулы к родителям, которые работали в нашем поселке. Тогда же я с очень дальним прицелом специально подружился с ее братом, носил подарки ее сестренке и стал вхожим в дом ее родителей. Так что она меня пару раз видела в качестве друга ее семьи. И вот она опять приехала встречать Новый год с родителями. О, вот и настал тот час, когда пригодятся все мои предусмотрительные операции, думал я! Решил для начала поздороваться. Но потребовались и время, и воля, и мужество, и отчаяние, чтобы подойти к ней и… Я стоял рядом и танцевал под «Бонни М» и никак не мог решиться. Наконец, повернулся и увидел, как повернулась она. «Здравствуйте!» - жалко произнес я. Вместо ответа она оглядела меня с ног до головы и, презрительно хмыкнув, отвернулась, продолжая свое танцевальное одиночество. Я сник и готов был провалиться сквозь землю от позора. Веселились все на этом празднике, который прошел хорошо благодаря моим усилиям, кроме меня. Мой же праздник был испорчен. Не помню, что именно было в ту ночь. Но, видимо, мое состояние увидел сам Дед Мороз, который пожалел меня и решил сделать подарок. В Новом, 1985 году, она стала моей женой! 1986-й мы встречали уже вместе. Так что 2016-й - наш юбилейный, тридцатый Новый год! Желаю всем в нем исполнения желаний! Дед Мороз существует! Я убедился в этом на своем опыте!