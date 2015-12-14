Доллар.kg: прощай ипотека

Ноябрьские скачки доллара заставили власти страны обратить внимание на проблему долларизации экономики. Почти сразу, как из рога изобилия, посыпались предложения министерств и ведомств по сокращению участия «американца» на кыргызском рынке. Одним из первых отреагировал Национальный банк – предложил запретить физическим лицам выдавать ипотечные и потребительские кредиты в долларах.

ИА «24.kg» выясняло у респондентов, спасет ли кыргызстанцев от необдуманных шагов такая мера?

Толкунбек Абдыгулов, председатель Национального банка КР:

- Сейчас мы хотим запретить кредитовать ипотеку и выдавать потребительские кредиты только для физических лиц. Мы хотим просто уберечь население от ошибок. Мы хотим, чтобы наши граждане поняли, что не надо брать кредит в долларах, если у тебя доход в сомах. Это обычное правило. Мы просто хотим приучить людей быть более внимательными, более образованными в финансовом плане. Люди должны внимательнее читать кредитные договора, научиться считать и точно знать, к чему может привести подписание того или иного контракта.

Данияр Айтман, международный специалист по экономике:

- Цель, которую преследуют предложенные Нацбанком меры, - сокращение долларизации кредитного портфеля банковской системы Кыргызстана - правильная и важная. Дело в том, что кредиты в иностранной валюте - серьезный риск для устойчивости финансовой системы и экономики в целом. Большинство заемщиков в Кыргызстане получают доходы в сомах, поэтому продолжающееся его обесценивание снижает способность людей выплачивать долларовую задолженность. Это повышает риск дефолта заемщиков и вероятность существенных потерь для банковской системы. Однако административно-командные методы, которыми Нацбанк собирается решить проблему, несут очень высокие риски для экономики страны.

Проблему долларизации можно успешно решить, если устранить фундаментальную причину, - недостаток сомовых кредитных ресурсов, особенно долгосрочных. Банки выдают кредиты в иностранной валюте, потому что их заемные средства тоже номинированы в ней. Долларизация депозитов в банковской системе сейчас около 70 процентов. Добавьте сюда средства, заимствованные банками за границей. Разумеется, банки не могут выдавать сомовые кредиты, используя средства, которые привлекают в иностранной валюте. Это верх безответственности, да и нарушение нормативов НБ КР. Если банкам просто запретить выдавать потребительские и ипотечные кредиты в долларах, не обеспечив их сомовыми ресурсами, они резко сократят объемы кредитования.

Нацбанк, видимо, понимает это, поскольку также предлагает ограничить процентные ставки по депозитам в иностранной валюте, чтобы снизить их привлекательность для населения. Однако у меня большие сомнения, что мера сработает. Процентные ставки не играют существенной роли в ситуации, когда национальная валюта обесценивается за год на 30 процентов. Вкладчики держат деньги в долларовых депозитах не для заработка, а для сохранения своих средств. Когда Нацбанк обнаружит, что ограничение процентных ставок не сработало - какая мера останется в его распоряжении? Следующий по логике шаг – запрет на депозиты в иностранной валюте. Но это приведет не к конвертации депозитов в национальную валюту, а к их изъятию из банковской системы.

Долларизация – это своего рода «внутренняя эмиграция» финансового капитала страны. Первой альтернативой является «эмиграция» внешняя. Неаккуратные, административно-командные методы борьбы с долларовым капиталом приведут к тому, что он просто покинет страну. В мире это проходило. Опыт стран Латинской Америки и Африки показал, что административно-командные методы борьбы с долларом могут привести к бегству капитала, резкому сокращению объемов кредитования, дестабилизации финансовой системы и экономики. Необходимыми условиями дедолларизации являются: низкие темпы инфляции, стабильный курс валюты, хорошо развитый и глубокий рынок капиталов. Это требует долгого и кропотливого труда правительства и Нацбанка. Однако они, очевидно, предпочитают простые методы решения сложной проблемы.

Арзыбек Кожошев, министр экономики КР:

- Это правильная инициатива, мы ее поддерживаем. Министерство примет меры по дедолларизации экономики. Мы видим, что валютные колебания отрицательно влияют на настроения и благосостояние населения. Поэтому такая мера Нацбанка более чем своевременна. Министерство экономики сейчас готовит изменения законодательной базы, чтобы все цены в КР указывались только в сомах. Вы знаете, что в большинстве магазинов цены указаны в национальной валюте, но в некоторых бутиках, например, стоимость товара указывается в евро и долларах. Такого быть не должно. Кроме того, будем рекомендовать, чтобы население заключало контракты с организациями в национальной валюте. Мы должны принимать превентивные меры, чтобы люди не испытывали шок от валютных колебаний.

Эльдар Абакиров, представитель Ассоциации молодых предпринимателей:

- Нацбанк запрещает брать кредиты в долларах только тем, у кого доходы в сомах. Если у тебя зарплата или прибыль от бизнеса в национальной валюте, то в ней и надо брать кредит. С точки зрения долгосрочной перспективы, заботе о будущем стабильности, учитывая низкий уровень финансовой грамотности населения, - в какой-то мере решение правильное. Но в нынешних условиях экономического кризиса это может только усложнить ситуацию. Население хранит сбережения в долларах, ресурсы банков тоже в долларах, поэтому как такового кредитования в сомах и не будет. Если государство сможет предоставить банкам нужный объем денег в сомах, то, думаю, это будет плюс. Но если не сможет, запрет негативно отразится на экономике страны.

- Готовы ли строительные компании продавать жилье в сомах? Сейчас ведь все сделки предлагается перевести в нацвалюту.

- Для компаний не принципиально, в какой валюте указывать стоимость жилья. Можно поставить ее в сомах, но индексировать с учетом курса доллара. Все-таки определенная доля стройматериалов «приезжает» в Кыргызстан в долларах. Поэтому искусственно привязывать себя к сому неправильно. Есть естественная структура экономики. У нас на сегодня импорт в три раза превышает экспорт. Он на 70-80 процентов в долларах. Если поставки изначально привязаны к доллару, то от этого не убежишь. Как бы искусственно не пытались ограничить, ничего не получится. Здесь надо другие меры принимать: увеличивать объемы экспорта, снижать импорт. Чтобы перевести экономику в сомы, надо научиться больше производить. Посмотреть, что сегодня человек ест, во что одевается и на чем ездит. Если все это куплено за доллары, то о каком отказе от валюты можно говорить?!

Айнура Чекирова, исполнительный директор аналитического центра biz Expert:

- У меня двоякое отношение к инициативе Нацбанка. Конечно, хорошо, что мы пытаемся немного сократить хождение доллара в стране. Большинство населения получает доходы в сомах, и обязательства должны быть в национальной валюте. Но сейчас у нас обязательства в большинстве случаев, наоборот, в иностранной валюте.

С другой стороны такой подход неправильный с точки зрения бизнеса. Ведь коммерческие банки являются компаниями, которые знают свои риски и могут оценить их при выдаче кредита тому или иному заемщику. У них есть специалисты, которые оценивают платежеспособность клиента. Сейчас, получается, Национальный банк выставил обязательство в одностороннем порядке не выдавать ипотечные и потребительские кредиты в долларах физическим лицам. А у нас есть люди, которые получают доходы в долларах. Почему им не разрешить брать кредиты в валюте? Право выбора сохранить все-таки надо.

Есть и еще один фактор риска. На сегодня ипотечный кредит в долларах - отдельный сегмент кредитного рынка. Такими административными мерами мы можем его просто потерять. Более того, все кредиты, которые микрофинансовые организации и банки выдают гражданам, аккумулируются не только из средств банка. Чтобы выдать кредит, банк может использовать разные источники: депозиты граждан, кредит Нацбанка или внешние займы. И тут возникает вопрос: если эти источники в иностранной валюте, то насколько выгодно банкам давать кредиты в национальной валюте? Им надо учитывать риски, поэтому комбанки могут увеличить стоимость кредитов в сомах и перекинуть все риски на потребителя.

Сергей Пономарев, президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг:

- Я считаю, что такая мера своевременна. На сегодня ситуация в мире такова, что практически ни один эксперт не возьмется прогнозировать, каким будет курс доллара 31 декабря 2015 года. Есть риски, что в первом квартале 2016 года Иран начнет продавать нефть. Мы видим насколько тенге и рубль привязаны к сырью. Чем дешевле углеводороды, тем хуже ситуация с этими валютами. Если отбросить «Кумтор», то больше 60 процентов экспорта КР приходится как раз на Россию и Казахстан. Не забывайте, сколько наших граждан на заработках в этих странах. Соответственно, от ситуации в РК и РФ зависит и обстановка в Кыргызстане. В том числе и с национальной валютой. Эксперты не знают, какой будет курс, а что говорить о дилетантах, которые возьмут в долларах ипотечный кредит? Если произойдут стремительные изменения стоимости нефти, это отрицательно скажется на курсах валют, в том числе и сома. Как тогда люди будут отдавать кредит? В результате они могут оказаться и без денег, и без жилья. Поэтому инициатива Национального банка запретить ипотечное и потребительское кредитование в долларах выглядит нужной. Так правительство и НБ КР защищают население. Риск остаться без денег и жилья из-за изменений курса валюты в этом случае сводится к минимуму.

С другой стороны, я всегда говорю, что правительство и Нацбанк, прежде чем делать какие-то изменения, должны хорошо подумать, как это отразится на бизнесе, за чей счет будут изменения. Если правительство берет риски на себя, комбанки согласятся с идеей. В противном случае они будут всеми правдами и неправдами отказываться от кредитования в национальной валюте. Не стоит забывать и об инвестиционном климате. Если инвесторы увидят, что власти пытаются решить свои проблемы за счет частного сектора, они могут свернуть работу.